Denuncian el desabastecimiento de vacunas antigripales en Lorca Centro

La concejala de Izquierda-Unida Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha denunciado un retraso de una semana para realizar analíticas de sangre y orina en el centro de salud Lorca-Centro, ubicado en las instalaciones del centro de especialidades Santa Rosa de Lima después de que tras los terremotos de 2011 no se haya reconstruido el edificio demolido en la alameda Ramón y Cajal.

La misma suerte están corriendo las consultas con el médico de familia, que tienen una demora también de siete días. "No queremos pensar en qué puede ocurrir cuando alcancemos el pico epidémico de la gripe", alertó Martín, quien recordó, no obstante, que las listas de espera en atención primaria en el Área III de Salud se han convertido en la norma, y no en la excepción, "independientemente de la época del año en la que nos encontremos".

La edil también ha denunciado el desabastecimiento de vacunas anti gripales. Para Martín se trata de una "mala previsión" de la consejería de Salud ya que no hay una demanda "fuera de lo normal". Por eso, ha lamentado que desde el Gobierno murciano se esté animando la gente a que vaya a vacunarse para luego no tener una correcta previsión de vacunas.

Martín ha recordado que esta situación ya se produjo en la pasada campaña 2018-19 cuando los centros de salud de varias zonas tuvieron que retrasar las citas de vacunación por carecer de dosis. "Parece que no se ha aprendido nada y este año vamos por el mismo camino", dijo la concejala de IU-Verdes.

Por eso, ha achacado estos problemas a la "precariedad" y el "maltrato" que afecta a la Atención Primaria en el Área III de Salud y que pagan los profesionales y usuarios. Todo esto provoca, además, que los pacientes terminen acudiendo al hospital Rafael Méndez o al único Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) con el que cuenta la ciudad, con su consecuente saturación.