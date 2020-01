"Lo que hay que hacer es dialogar y no encarcelar"

Maria del Mar Bonet cerrará su gira '50 anys d'escenaris' el próximo miércoles en el Auditorium de Palma. Es el concierto que clausura más de tres años de gira. La intérprete reconoce que inicialmente pensaba que esta celebración se completaría con un "único recital", que finalmente se ha alargado durante más de tres años por escenarios de todo el mundo. Bonet ha recorrido, con su música y en su lengua, pueblos y ciudades de las islas, Catalunya, Valencia, otras ciudades de la Peníncula y países como Grecia, Italia o Egipto. Maria del Mar Bonet reconoce que le hace "especial ilusión" cerrar esta gira en el Auditorium de Palma, que también celebra 50 años y es "uno de los lugar donde comenzó su carrera".

Ha preparado un concierto en un formato "intimo" que quiere ser de "memoria, recuerdo, de muchas canciones y de celebración" y a partir de aquí "seguir haciendo música". De hecho, afirma tener "varios discos preparados" que verán la luz próximamente. Pretende seguir con su carrera, como hasta ahora, pero con la residencia en Mallorca que es "lo que más ha echado de menos" en estos años.

Ahora cierra esta etapa de "celebración" que le ha permitido echar la vista atrás, repasar su carrera marcada por una clara seña de identidad, "ser fiel a sí misma" en ocasiones "a contracorriente".

La artista mallorquina se ha mostrado preocupada por la situación en Catalunya: "no permitir votar a un pueblo es una barbaridad y no es democrático". Explica que toda la vida "ha escuchado hablar de independencia en Catalunya y ahora si haces política en ese sentido puedes acabar en prisión o exiliado". La solución para Bonet pasa por "dialogar y no encarcelar". Y con respecto al nuevo Gobierno cree que "debería tener una postura más clara con respecto a Catalunya".