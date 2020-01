La Fiscalía de Palencia pide penas que suman 14 años de cárcel para cuatro acusados de estafa

La Audiencia Provincial de Palencia juzga el próximo 20 de enero a cuatro hombres acusados de estafa o, subsidiariamente, de apropiación indebida. El fiscal pide para cada uno de ellos penas de tres años y seis meses de cárcel, multas y el pago de una indemnización conjunta de 300.000 euros, según se recoge en el escrito de acusación pública al que ha tenido acceso Radio Palencia de la Cadena SER.

Según ese escrito, los acusados, dos de ellos son padre e hijo, constituyeron en febrero de 2011 una sociedad anónima que inscribieron en el registro civil de Pontevedra. Se da la circunstancia de que la prinicpal empresa del que figuraba como presidente de esa sociedad había entrado en concurso de acreedores, provocando la ruina de todos sus negocios. A pesar de ello, se presentó como un gran empresario con numerosos contactos ante dos mercantiles con sede en Palencia que ser dedicaban a la arquitectura y a la construcción y promoción y que estaban gestionadas por dos hermanos.

Según el ministerio público, la labor de los acusados "se limitó a poner en conocimiento de los perjudicados diversos proyectos de obra como un supermercado, un hotel en Vigo, un túnel de viento en Madrid y un aparcamiento también en Vigo. Como cualquier otra empresa, la luego presuntamente estafada se presentó a licitación con la promesa de los acusados de que iban a obtener la adjudicación. "Obivamente, no se les adjudicó proyecto alguno", concluye la Fiscalía. Esta situación generó unos gastos a quien ahora formula acusación particular.

Uno de los acusado afirmaba tener contactos con el director de El Corte Inglés, la ex esposa del principal accionista de Inditex o altos cargos de la empresa Virgin, lo que parece que no se correspondía con la realidad. Verdaderamente, la sociedad de la que formaban parte los acusados tenía 36 euros en la cuenta. Dada la inactividad en España, los ahora acusados dirigieron su mirada a Brasil y careciendo de infraestructura empresarial en ese país, hicieron creer a los presuntamente estafados que era posible obtener un importante volumen de obra. Hubo un viaje a Brasil y una vez allí le presentaron al responsable de una de las mercantiles personalidades como el Presidente del Tribunal de Cuentas Brasileño o el Alcalde de Río de Janeiro. "Esas personalidades brasileñas se limitaban a hacer de anfitriones de un empresario español", concluye la Fiscalía que incide en que los supuestos contactos no eran reales.

Es entonces cuando los acusados apremian a uno de los perjudicados para que les entregue 600.000 euros como adelanto para "inversiones en Brasil". Es más, se le indujo erróneamente a pensar que ya se había desembolsado dinero para comprar los terrenos para la construcción de 718 viviendas en el país carioca. Con ese presunto engaño, se desembolsaron dos cheques de 200.000 y 100.000 euros. El pago de los otros 300.000 euros por la parte querellante no se llegó a hacer. De los 300.000 euros transferidos, nada se invirtió en Brasil. Sirvieron para hacer frente a los gastos comunes de la empresa que ahora se enfrenta a la querella. Los cuatro querellados jamás hicieron ni una sola aportación pecunaria a las dos empresas que crearon en Brasil.