Roberto Díez denuncia la dejadez en materia de obras

El edil del Partido Popular en el Ayuntamiento de Peñafiel, Roberto Díez, denuncia en la antena de La SER que el consistorio tiene "muchos servicios cojos" más allá de la problemática con la concesión de las licencias de obra.

Un asunto que preocupa al edil popular que afirma que "no se conceden las licencias desde hace siete meses, algo que venimos denunciando desde hace tiempo" y expica que "el Ayuntamiento tiene arquitecto municipal y tiene secretaria" dos figuras fundamentales para la concesión de licencias. "Las licencias se conceden con un informe jurídico que hace la secretaria y un informe técnico que hace el arquitecto municipal, que yo sepa hay un contrato de un señor, en este caso D. Luis Maisueche, que es el arquitecto municipal del Ayuntamiento, que es quien informa", apunta Díez.

El representante del Partido Popular va más allá y no entiende las excusas del grupo de gobierno. "Nosotros lo que decimos es que como hay arquitecto, si el alcalde libremente, y así lo ha dicho el primer teniente de alcalde, ha decidodo que además de ese informe del arquitecto municipal de Peñafiel exista otro informe de Diputación, pues es una decisión del alcalde, pero no nos valen excusas baratas de que en Diputación hay pocos funcionarios, de hecho, se han dado, y él mismo, que yo sepa, ha dado licencias a día de hoy. Eso hay que hacérselo mirar, si ya se ha concedido una licencia, no entendemos porqué no se concede a otros", ahonda Roberto Díez.

Pasarela y gestión del matadero

Por otro lado, el munícipe muestra su preocupación por el futuro de la gestión del Matadero, hasta ahora en manos de MACOPE. "La empresa que tiene la concesión ha presentado dos escritos, uno el 5 de julio del año 2019, y otro sobre el mes de septiembre u octubre, en el que solicita una reunión con el alcalde o con el concejal responsable del área, para ver las posibilidades de prorrogar ese contrato o ver como se va a formalizar esa renovación, si es que el equipo de gobierno lo ve interesante, y ni siquiera se les ha citado para hablarlo. El contrato finalizaba al final de año, a 31 de diciembre", manifestaba el edil popular en La SER.

En otro orden de cosas, Díez se pregunta por la pasarela sobre el río Durantón. "Nosotros llevamos al pasado pleno una moción para instar a la CHD a que con la mayor celeridad posible instalase de nuevo la pasarela que se montó en su día sobre el río Duratón, y ni siquiera se ha dado trámite de esa noción que se aprobó por unanimidad por todos los partidos políticos en el pleno de diciembre. Yo creo que no se puede trabajar así", afirmaba en Hoy por Hoy Peñafiel.