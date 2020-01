Premios Cidade de Pontevedra para Rosario Álvarez e a Escola de Moda de Galicia

O xurado dos Premios Cidade de Pontevedra acordou por unanimidade premiar en categoría física a Rosario Álvarez Blanco, presidenta do Consello da Cultura Galega, e en Persona Xurídica, a ESDEMGA, a Escola de Moda de Galicia.

Foi moi rápida a decisión porque, coma ben apuntou a concelleira Carmen Fouces, o xurado acordou os recoñecementos por unanimidade. Unha xesto dixo, representativo do que demanda a socidade.

Rosario Álvarez Blanco, presidenta do Consello da Cultura Galega / Cadena SER

O xurado, composto por diferentes representantes do tecido social da cidade (dende políticos, pasando por representantes veciñais e de medios de prensa) Carmen Fouces quixo destacar tamén o recoñecemento das outras dúas candidaturas en cada seu apartado: José Portela Leirós, ex decano do Colexio de Procuradores que presentaba o Colexio de Procuradores de Pontevedra. E a Fundación Amigos de Galicia, proposta pola Fudación Banco Médico Farmacéutico de Galicia.

Este non foi dos anos con máis candidaturas, pero sí segue a manterse o nivel destes premios institucionais. Os galardóns serán entregados o vindeiro luns día 20, nun pleno extraordinario, coincidindo como é costume coa celebración de San Sebastián, patrón da Boa Vila.