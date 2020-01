Gorka Etxeberria: "Me siento responsabilizado y agradecido"

Gorka Etxeberria ya ejerce de nuevo director deportivo del Real Unión. Pero su entrada no será mandando, sino analizando primero y tomando decisiones después. Así que el nuevo director deportivo poco tendrá que ver en la cesión por parte de la Real del pivote Anetz Elizdondo, o en la de Olasagasti, al que también ha pedido cedido el Real Unión, que también negocia la vuelta de Jagoba Behobide y está esperando respuesta de Viguera y Nestor Salinas a la oferta que les ha presentado. "Desde la marcha de Eneko Romo teníamos previsto incorporar q un director deportivo, y no lo hicimos en su momento porque creímos que en ese momento no era oportuno. Y esperar a enero para que empezar desde ahora a mirar todo el fútbol base y el primer equipo", ha señalado el presidente del Real Unión, Ricsrdo García. Después, ha tomado la palabra el propio Gorka Etxeberria.

-Agradecido. "Agradezco que a la décima se me la oportunidad de un proyecto en casa. Estoy agradecido y responsabilizado. Mi entrada va a ser tranquila porque en el club funcionan muchas cosas. Vamos a hablar mucho con las personas para ir proponiendo procesos nuevos para mejorar, desde arriba a abajo. En mi cabeza como proyecto creo que necesita de ir de fuera hacia dentro. Habrá que fichar pero el trabajo será de modelo para marcar un procedimiento método lógico. Trabajar en las raíces para que luego florezca".

-Razones para no tener proyectos en casa. "Uno se pregunta qué porque no me llamaban de casa. Puede ser un poco de todo, pero el hecho ode haber cosas diferentes por obligación puede haber dado una imagen diferente de mi. Y porque igual no estaba preparado, porque las experiencias que he tenido en otros países me han dado un bagaje que ahora sí tengo y sirve para que me hayan llamado".

-Estilo de Gipuzkoa. "Siempre lo he echado de menos el estilo gipuzkoano, pero quizá tenemos que aprender a vender mejor lo que hacemos. Tenemos que organizarnos y consensuar."

-Qué pensó cuando le llamaron. "Al final hay una teoría por ahí que la cabeza dice lo que quiera pero el cuerpo decide. Cuando me llaman lo primero es decir que si, pero luego la cabeza me hace reflexionar y entonces hablamos de lo que podemos hacer. El cuerpo dijo sí a la primera, pero luego después de hablar ya lo dijimos con la cabeza".

-Crecimiento. “El Real Union me dio una ooortujidad especial porque al ser mal futbolista me permitió conocer la segunda b y tercera y fue una primera etap que sustituye a todo lo que no viví como jugador. Aquel era un niño que era un aprendiz y ahira van a pasar 30 años de cuando cogí a un equipo en aldapeta. Ahira soy una persona más formada, bien o mal, pero formada".

-No tomará decisiones en el mercado de invierno. "Seria un error que yo entrase mandando, tranquilidad y naturalidad, conozco a altero y se cómo trabaja. Ellos ya tienen las ideas y radiografía y es el jefe del taller. Porque enero no es un mercado para hacer excesivas y podré ayudar en un Segunda plano. Hasta dentro de tres meses no se podrá empezar a ver los procesos que queremos poner en marcha".