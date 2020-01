Why Not es una de las entidades que el próximo 19 de enero recibirá una Medalla al Mérito Ciudadano, en la víspera del día grande de San Sebastián. La entidad presta ayuda a personas con enfermedades mentales y esta mañana pasaban por Hoy por Hoy una de sus responsables, Ainara Hernando, y una de sus usuarias, Mila Ponga.

"Para mi Why Not es mi vida. Una vez que sales de los ingresos y vuelves a casa empiezas a darle vueltas a la cabeza y entonces la depresión va a peor. Conocí la asociación hace seis años y desde entonces no me han vuelto a ingresar", ha explicado Ponga.