Jon Ander sobre el interés de la Cultu: "No me ha llamado nadie, estoy centrado en sacar al Racing de la situación actual"

La Cultural y Deportivo Leonesa suspira por Jon Ander, que tiene contrato con el Racing hasta el mes de junio de 2021. Tras la lesión de rodilla que sufrió en marzo de 2019, no había contado con a penas minutos esta temporada, pero ya está empezando a contar para Cristóbal Parralo y en el último partido liguero fue titular contra el Mirandés. Pese a ello, la Cultu no se rinde.

Sobre ese interés, el delantero vitoriano echa balones fuera: "A mi no me ha llegado nada, de verdad, no he recibido ninguna llamada ni tampoco mi representante. El otro dia ya fui titular y estoy centrado en sacar al equipo de donde estamos y ayudar de la forma que pueda. Lo otro no me va a ayudar, solo va a servir para distraerme".

Un Jon Ander cuyo rendimiento a futuro es una incógnita debido a la lesión de rodilla. "Tenía dudas de si iba a volver a estar al 100% en disputas, en ir al espacio... Pero en los entrenamientos me estoy viendo bien, la rodilla está bien y no rehuyo ningun contacto", dice el ariete vasco.

Reconoce que para volver a ser el mismo Jon Ander de antes de la lesión le hace falta "tener mas continuidad, pero es normal, tambien me pasaría si no hubiera estado lesionado y no hubiera estado jugando".