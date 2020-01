"El coche es lo de menos, lo importante son las viviendas"

El suceso se ha producido sobre las 6.30 horas en el barrio de Nueva Montaña, en la urbanización de casas que está frente al centro comercial Bahía de Santander y al lado de la autovía A-67

Un parque infantil con pista deportiva se ha hundido a primera hora de esta mañana sobre el aparcamiento subterráneo de una urbanización de edificios de Santander, a la que pertenece todo ese espacio, sin que se conozca si hay víctimas, según han informado fuentes de la Policía Local.

Una vez comprobado que no había ninguna víctima, los bomberos han comenzado a sacar los vehículos que funcionaban. Unas tareas que se retomaban sobre las tres de la tarde para recuperar los coches afectados por el hundimiento del parque sobre el aparcamiento subterráneo de la urbanización de Nueva Montaña ocurrido esta mañana.

El Gobierno de Cantabria ha garantizado una solución para los vecinos del conjunto residencial situado e en la calle Tomás y Valiente de Santander, y promovido por la empresa pública Gesvican entre los años 2004-2006.

Los responsables del Gobierno regional que se han desplazado hasta allí también han tranquilizado a los vecinos, que no tendrán que abandonar sus viviendas porque, según los técnicos, y a falta de confirmación oficial, la cimentación no presenta alteraciones y no hay riesgo de derrumbe.

A falta de la confirmación técnica, el consejero de obras públicas, José Luis Gochicoa, ha apuntado como posible causa del hundimiento a una 'sobrecarga' en la placa del forjado debido al peso de la tierra humedecida.

En Hoy por hoy hemos hablado con los vecinos afectados que habían denunciado filtraciones de agua en los garajes pero la empresa promotora niega que esas filtraciones tengan que ver con el hundimiento.