Ya huele a Feria a 104 días del 'Sábado del Alumbrao', 25 de abril

Este lunes 13 de enero, a 104 días naturales y tan solo 70 laborables del 25 de abril, que será 'Sábado del Alumbrao', ha tenido lugar el acto de colocación de los primeros tubos de la Portada de la Feria 2020. Al acto han asistido, entre otros, el delegado municipal de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera; representantes de los distintos grupos políticos en el Ayuntamiento hispalense y el diseñador de la portada, el joven arquitecto Francisco Javier Navarro de Pablos.

Recordamos que la Portada de la Feria 2020, cuyo diseño se presentó el pasado 12 de noviembre, se inspira en El Hotel Alfonso XIII -su director Carlo Sufredini ha sido uno de los invitados al acto- y rinde homenaje a las diversas efemérdies que acontecen en este año 2020: el Quinto Centenario de la primera circunnavegación a la Tierra de Magallanes y Elcano, el 350 aniversario de la Real Maestranza de Caballería, el 175 aniversario del Instituto San Isidoro, el centenario del Acuartelamiento de Tablada y las bodas de oro el Centro Asturiano de Sevilla.

Con el citado Sufredini y con Juan Carlos Cabrera hemos hablado en nuestra edición local de Hoy por Hoy. Aquí puedes escucharlos...

Datos de la portada

Título: “NODO XIII. Una historia de viajeros”.

Datos técnicos:

*Altura: 38 metros.

*Anchura: 46 metros.

*Fondo: 6 metros.

*Volumen: 3.450 metros cúbicos.

*Bombillas: 25.000.

*Metros lineales tubos: 35.000

*Coste aproximado: 500.000 euros

Sobre el autor:

Francisco Javier Navarro de Pablos nació en Sevilla en 1991. Es arquitecto y Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico por la Universidad de Sevilla, donde desarrolla actualmente su tesis doctoral como contratado predoctoral, formando parte del Grupo de Investigación “Patrimonio y Desarrollo Urbano Territorial en Andalucía”.

Como docente, imparte clases en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, habiendo participado como profesor invitado en el Máster de Comunicación Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid e impartido charlas en un máster de la Universidad de Roma “La Sapienza” que, como bien sabéis, es la mayor de Europa.

Es coautor de “Aljarafe, más que un Colegio: la Arquitectura pedagógica de Fernando Higueras y Antonio Miró (Recolectores Urbanos, 2018).

Durante su formación ha realizado workshops internacionales en las universidades IUAV de Venecia, Southwest University of Science and Technology of Mianyang (China) y Universidad de Oriente de Santiago (Cuba).

Como profesional ha llevado a cabo investigaciones para el Ministerio de Fomento, trabajado en el Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción de la Universidad de Sevilla (2016-2017) y colaborado con diversos estudios de arquitectura y diseño (baum Arquitectos, Tannhauser Estudio, Ricardo Alario Arquitecto).

Ha sido Premio Nacional en la Décimo tercera Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo por su Proyecto Fin de Carrera. Comisario de varias exposiciones, colabora como adjunto a la Subdirección de Cultura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.