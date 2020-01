Sevilla aprueba los presupuestos de 2020 con los votos de PSOE y Adelante

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado definitivamente el presupuesto municipal para 2020, con el apoyo de PSOE y Adelante Sevilla, tras el acuerdo alcanzado, y el rechazo de resto de grupos, durante una bronca sesión extraordinaria en la que PP y Cs han asegurado que se pone "en riesgo" el desarrollo de la ciudad, mientras que el alcalde, Juan Espadas (PSOE), ha criticado la "sobreactuación, teatro y populismo" y Adelante Sevilla ha defendido unas nuevas cuentas con las que se abordarán los problemas de la ciudad sin que lleguen "las plagas de Egipto" anunciadas por la derecha.

La sesión ha arrancado con la intervención de la concejal de Hacienda, Sonia Gaya (PSOE), quien ha expuesto unas cuentas de 1.029.651.484 euros, 63 millones más que el vigente presupuesto prorrogado de 2018, con "un 15 por ciento más en inversiones, 20 millones más para patrimonio, otros 20 para eficiencia energética y construcción sostenible, 60 millones para barrios, 42 millones para el Plan Municipal de Vivienda y un "esfuerzo" por mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores municipales.

El alcalde ha mostrado su satisfacción por que, tras las cuentas prorrogadas en 2019, se pueda "recuperar la normalidad en la gestión" del Ayuntamiento, destacando que el PSOE ha "entendido perfectamente" el resultado de las últimas elecciones. "No es el presupuesto que pueda satisfacer todas las necesidades de la ciudad, pero no somos autónomos", ha dicho, esperando que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez permita una mayor contratación local e inversiones. "No podemos seguir teniendo estas restricciones", sentencia.

Además, ha instado a Adelante a abordar la modificación del control presupuestario y ha advertido a las formaciones de derechas que "los servicios públicos no van a estar en juego por políticas faltas de seriedad y rigor a la hora de hablar de ingresos".

"En cuatro años hemos hecho lo que no se hizo de 2011 a 2015 y lo que había que hacer hasta 2019, con tres presupuestos y otro prorrogado", recalca, mencionando unas cuentas que han salido con la "complicidad" de Adelante y de los anteriores miembros de Cs, a cuya línea de actuación Espadas insta al portavoz actual, Álvaro Pimentel, a seguir. Mientras, "el PP se ha centrado en tapar sus vergüenzas de cuatro años de gobierno inexistente en la ciudad, con ediles de gobierno que hoy están en la oposición, como su portavoz, Beltrán Pérez".

Enmienda a la totalidad

De su lado, Pérez ha asegurado que con la aprobación de este presupuesto se consuman las cuentas "de la mentira y las oportunidades perdidas". "Se gestó de manera secreta desde el verano mientras Pedro Sánchez hacia repetir las elecciones bajo la premisa de no pactar con Podemos", asegura, advirtiendo de que Espadas ha "hurtado documentación del presupuesto el segundo catastrazo pedido al Gobierno desde julio". "El pacto con Adelante es una enmienda a la totalidad a su posición política", incide.

En su opinión, se trata de una "gran oportunidad perdida para hacer una Sevilla más segura, más limpia, con más obras en distritos, más transporte público y mayor atracción empresarial porque ha puesto en manos de Podemos el alma y los números, mientras sube el autobús, el agua, las tasas y el catastro".

El portavoz adjunto de Adelante, Daniel González Rojas, ha dejado claro que "Sevilla no se va a romper ni con los nuevos ministros ni con estos presupuestos, pese a que llevan meses prometiendo las plagas de Egipto, un frenazo económico y el caos para la ciudad". "Ni el presupuesto es radical, ni comunista, ni socialista, sólo son unos números para actuar en las necesidades de Sevilla", advierte.

De Ciudadanos, su portavoz Alvaro Pimentel ha criticado el proyecto pactado con los "populistas" y donde indica que no se ha incluido "ni una de las 41 enmiendas de Cs ni las alegaciones presentadas". Considera que se constata que Espadas "se ha quitado la careta de moderado, al pactar con la extrema izquierda y poner en riesgo el desarrollo económico de la ciudad". "Lejos queda el alcalde que firmaba acuerdos con Cs para bajar IBI, para ayudar en alquiler o que menores viajen gratis", agrega.

Por último, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha lamentado que se presente de una "forma maquillada el aumento de la asfixia fiscal de los sevillanos". "Se trata de un gobierno sociocomunista que aumentará los impuestos", añade.