Vuelve la Copa del Rey.

Mañana se celebra el sorteo de los dieciseisavos de final de la copa del rey.El Valencia CF ya entra en el bombo junto con el Levante Ud después de eliminar ayer al Jaén.

Me pregunto si Celades tiene claro cuál debe ser el comportamiento competitivo suyo y del equipo en la copa del rey.

Todos sabemos lo que dijo Marcelino con respecto a la prioridad que no debía darle a la copa del rey según las sugerencias de Lim.

Después de ser eliminado el Valencia por el Real Madrid en la supercopa de España , bajé expresamente a Sala de Prensa a preguntarle a Celades si tenía instrucciones de Lim sobre priorizar o no la supercopa de España y la copa del rey.

Su respuesta tajante fue: no.

Creo que sería muy conveniente que Albert Celades tuviera claro y los aficionados también, cuál es el objetivo con el que el Valencia debe competir en la copa del rey para evitar nuevas confusiones.

Desde luego si yo fuese Celades se lo preguntaría a Peter Lim a través de su correo Anil Murthy y desde luego haría pública la instrucción que me diese el accionista mayoritario del club para general conocimiento de todos