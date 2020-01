Diàleg comercial

Està bé allò que acaba bé i sembla que la moguda dels horaris comercials ha acabat bé. Mola escoltar a grans i menuts a favor de tancar d’ací a Setmana Santa. Dir que toca ara centrar-se en altres problemes com la competència de la venda on line. Malgrat que no m’agrada, estic convençut que estem condemnats a la llibertat total. Però si opcions com la valenciana serveixen per a preparar eixe futur més o menys proper, bé està. El diàleg serveix per a tancar ferides.