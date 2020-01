20 de marzo, día no lectivo

Enviar a clase a los pequeños el día después de la Cremà, sobre todo si son falleros, siempre me ha parecido un castigo excesivo. Así que no puedo estar más de acuerdo con que se haya declarado no lectivo el día 20 de marzo.

Sin embargo, sigue sin resolverse uno de los verdaderos problemas que tienen sociedades como la nuestra: la dificultad de la conciliación laboral y familiar. Esa semana fallera muchos padres o madres deberán hacer verdaderas "piruetas" para que alguien se quede con sus hijos para poder ir a trabajar, si tienen la suerte de trabajar.

Así que creo que ha de plantearse seriamente ya la necesidad de que en fallas se declare festivo algún día más al margen de San José.