Situación límite

La Plataforma Stop Desahucios denunciaba en la mañana de este lunes el caso del inminente lanzamiento este miércoles de la vivienda en alquiler que ocupa, de una joven madre víctima de violencia de genero con dos hijos de 2 y 11 años que se verá en la calle ante la imposibilidad de asumir el pago del alquiler con los 430 euros de la renta de ciudadanía que percibe como único ingreso. El desahucio se ha paralizado por el juzgado en dos ocasiones desde mediados de noviembre y ya no existe posibilidad de pedir más aplazamientos.

Desde el colectivo anti –desahucios se asegura que durante este tiempo las administraciones competentes no han dado respuesta a esta situación a pesar de que incluso por parte del juzgado se instó en diciembre a los servicios sociales municipales a que buscaran una solución definitiva al problema habitacional de esta familia a la que, aseguran, se le ha ido dando largas y lo que reclaman es la adjudicación de una de las dos viviendas vacías que hay en Zamora para alquiler social ya que cumplen todos los requisitos y es una situación de extrema urgencia.

En relación al caso, Clara San Damián, Delegada de la Junta de Castilla y León, administración que tiene las competencias sobre vivienda social, aseguraba este lunes que se ofreció a la familia una vivienda de alquiler social en Santibáñez de Vidriales con una renta de 60 euros que no aceptaron y que por otro lado la comisión de valoración que tiene que tiene que ver el expediente del caso no se ha reunido ya que está pendiente de recibir el informe de los servicios sociales del ayuntamiento. Razones que no convencen a la plataforma que asegura que el ofrecimiento de esa vivienda en Santibáñez no tiene que ver con la situación actual de la familia, sino que se hizo hace más de un año y fue rechazado al carecer de vehículo con el que desplazarse a Zamora al punto de encuentro en el que, por orden judicial, los niños tenían que reunirse con su padre y por consejo de la trabajadora de servicios sociales por razones de desarraigo del hijo mayor.

Por su parte la Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora, Inmaculada Lucas, ha asegurado que la familia no se va a quedar en la calle y ha ofrecido la posibilidad de que el ayuntamiento se presente como avalista para que la familia pueda alquilar otra vivienda o bien pagar su alojamiento en una pensión hasta que se resuelva definitivamente la situación, solución esta última que, según Stop Desahucios, supondría la pérdida del mobiliario y enseres de la familia.

Así las cosas la plataforma ha anunciado la convocatoria de una concentración en la Plaza Mayor de Zamora el martes a las 20.15 h para seguir presionando a las instituciones a las que reclaman una solución definitiva y urgente.