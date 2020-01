Protesta de las entidades sociales: "El convenio que teníamos no sabemos en qué se ha quedado"

Silbatos, carteles, tijeras gigantes e, incluso, un cabezudo, que en manos de las entidades sociales y de inserción han decorado la protesta este lunes frente al Ayuntamiento de Zaragoza porque entienden que van a salir maltratadas de los próximos presupuestos municipales. Los tres grupos de la izquierda han secundado esta protesta.

Las entidades se quejan de falta de información, especialmente las que año a año van firmando convenios que les facilitan seguir funcionando. Grandes y también pequeñas organizaciones que critican, además, que el ayuntamiento ahora las ponga a competir por un fondo de unos 500 mil euros a pesar de los fines sociales que persiguen.

Antonio Garrido pertenece a Tranviaser, una empresa de inserción que se dedica a la recogida y rehabilitación de muebles, y señala que "el convenio que teníamos no sabemos en qué se ha quedado" porque "no nos han pasado información" y "sabemos que estamos en un grupo de 5 o 6 empresas de inserción pero no sabemos lo que han recortado, cómo se ha quedado ni nada de nada". Aun así, "confiamos en que el Ayuntamiento nos pase información y nos llame".

Recuerda que "nosotros seguimos trabajando". Hasta ahora, recibían "247 mil euros y no entendemos que llevábamos 20 años haciéndolo y nos merecíamos, al menos, que nos dieran una explicación".

El gobierno contrarresta con cifras esta protesta, con los 9,8 millones de presupuesto, que suponen un 4,1 por ciento de aumento para los convenios y también las subvenciones en concurrencia competitiva.

El consejero de Acción Social y Familia, Ángel Lorén, ha defendido hoy los refuerzos en convenios con la Fundación La Caridad, El Refugio o Cáritas y, según ha dicho, el descontento no es tal.

"Todas las entidades sociales ven reforzado su trabajo; puntualmente, muchos de estos convenios se refuerzan - como Cáritas, la Sangre de Cristo, UGT y CCOO - y desde que se planteó el presupuestos hemos estado hablando con prácticamente las entidades importantes y todas ellas me han trasladado su satisfacción por estos presupuestos".