Djukic: "No permito la falta de intensidad. Moriré con los chicos del B si los del primer equipo no me la dan"

Miroslav Djukic pretende que, a la mayor brevedad posible, se empiece a notar su impronta en el Sporting. Quiere que el cambio se empiece a notar en el césped, pero ya se siente en su mensaje. Este lunes, a las puertas de su debut en El Molinón (en un partido de una enorme relevancia clasificatoria, contra el Elche) el técnico ha protagonizado una comparecencia cargada de titulares y de mensajes. El más claro, el que marca una filosofía, el referente a la intensidad que exige a su equipo y que echó de menos (para su disgusto) en el amistoso de la semana pasada contra el Sporting B. Algo que, aunque sin Djukic, ya sucedió en partidillos anteriores (contra el UP Langreo, por ejemplo) y en competición, con la derrota copera ante el Zamora. "Yo no permito la falta de intensidad. hemos perdido contra un Tercera, el otro día con el filial... Moriré con los chicos del Sporting B si no me dan la intensidad necesaria los jugadores que yo pongo. Para hablar de fútbol, tenemos que igualar la intensidad con el rival. Luego podemos hablar de fútbol, pero si no igualas la intensidad no ganas ni a un Tercera División", sentenciaba el técnico serbio.

Djukic lanza el recado y espera que los jugadores lo digieran. El camino hacia esa anhelada intensidad no pasa por una revolución total en el once, sino por exprimir al máximo la plantilla. "No vamos a hacer revoluciones. Vamos a intentar sacar el máximo rendimiento de la gente. Soy más de la continuidad, del automatismo, de no pegar de un lado para otro... Quiero quee mis jugadores sepan a lo que quiero jugar", explicaba el serbio, que asegura que solo subirá a aquellos jugadores del filial "que creo que puedan jugar". Para su debut, los laterales del Sporting B Bogdan y Espeso tienen opciones de jugar, en competencia con Unai Medina y Carlos Cordero. Quien ya ha recibido el alta médica es Marc Valiente, que será una pieza importante en los planes de Djukic.

El nuevo ténico espera ver a un Sporting ambicioso, que "en casa vaya a por la victoria desde el primer minuto". Admite que el público de El Molinón es "extraordinario", pero asume que su grado de apoyo depende del propio equipo. Se marca como objetivo "devolver la ilusión" al sportinguismo.