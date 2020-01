Los vecinos de Titerroy piden la dimisión del concejal de festejos de Arrecife

La asociación de vecinos de Titerroy ha pedido la dimisión del concejal de festejos del Ayuntamiento de Arrecife, el socialista Alfredo Mendoza. El motivo es el plantón del edil a la reunión fijada desde principios de diciembre con el colectivo vecional a la que asistieron los concejales de educación, deportes y servicios Sociales, "faltando el concejal delegado de fiestas y cultura, que estaba convocado por escrito oficial y registrado, también Whatsapp de mensajería instantánea y por email", explican en un comunicado.

"Los mismos concejales presente no daban crédito a que el concejal de responsable de fiestas no estuviera presente en dicha reunión, ya que sin el no se puede hacer nada", explican en el comunicado. "Desde el colectivo vecinal llevan notando desde hace varios meses la falta de coordinación y respeto del concejal de Fiestas y cultura, ya que no es la primera vez que deja plantado a los vecinos de Titerroy, en las actividades de Navidad, también dejo tirado en varias ocasiones al colectivo vecinal", concluyen.