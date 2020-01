Pellicer: "Es el momento de unir y no de dividir, de centrarnos"

El nuevo entrenador del Málaga Sergio Pellicer, habló por primera vez, tras sustituir al despedido técnico, Víctor Sánchez del Amo. Fue este lunes antes del encuentro de mañana frente a La Ponferradina en La Rosaleda.

"Conozco al filial y lo que he visto del primer equipo. Hay que pensar en el martes, es el momento de unir y no de dividir, de centrarnos. Hay un rival que va a venir y todo lo que sea hablar de algo que no sea fútbol, de lo que se traslada al campo, ya estamos perdiendo. Es una prioridad absoluta, un momento de estar juntos y de pensar en fútbol. Es lo que le he querido transmitir a los jugadores. La mentalidad sobre todo es lo más importante, transmitir positividad. Los jugadores necesitan sentirse cómodos y útiles siempre que haya una pelota por el medio".

"También es cierto que hace muy poco estuve de ayudante y conozco a la mayoría de jugadores. El grupo está muy unido, sabe la responsabilidad que tiene y nos dedicamos a lo que es el fútbol. Es una situación difícil y peculiar. Es un equipo en el que hay que aprovechar el buen trabajo del cuerpo técnico anterior. Siempre sucede. Continuar con ciertas cosas que podemos dar nuestros matices, indudablemente son muy pocos días".

"Cuando juegas en La Rosaleda hay que transmitir la idea de jugar en campo contrario, de ser valientes. Es una idea que tenemos, que queremos trasladar y hacer que crean en ese mensaje".

"Dudo que la afición no esté al lado de sus jugadores. A la afición no se le puede pedir más. Lo que tenemos que darlo todo somos nosotros. Seguramente va a estar con el equipo, aunque hay que reconocer que venimos de años de decepciones. Al final, ante las adversidades, siempre la gente está ahí. Creo que va a estar con nosotros. Lo importante es lo que ocurra en los 90 minutos, son tres puntos importantes para respirar un poquito. Las victorias dan calma".

"¿Asumir el cargo? Soy una persona de club, que sabe perfectamente como soy yo. No tengo ningún ego ni avaricia, guardo máximo respeto a Víctor, con el que he hablado. Esa pregunta significa que no hablamos de fútbol y para mí es un tema zanjado. Uno se expone a la crítica, pero el que me conoce sabe como es Sergio Pellicer y no tengo que decir si es justo o no. Más allá del nombre del entrenador, yo llevo seis años aquí. Es una situación que no es cómoda para nadie, cuando hay cambios, esto es la ley del fútbol. La tenemos que asumir con normalidad, hablar del partido del martes. Lo que pensamos siempre es en el pasado o en el futuro y así estamos perdiendo el partido. Hay que pensar en el presente".

"El sábado entrené con el filial y fue cuando surgió, estaba preparando el partido del filial del domingo. Muestro todo mi apoyo personal a Víctor y su familia, ayer mismo nos pudimos dar un abrazo y le di mucho ánimo ante toda esta injusticia. Creo que en esta vida hay armas arrojadizas y la gente no respeta. Todo mi apoyo sobre todo porque quién lo sufre sobre todo son las personas cercanas".