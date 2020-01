Menos de un mes le ha durado al ayuntamiento de Málaga su anuncio de que estudia una tasa turística en la ciudad. Después de que la concejala del ramo, Rosa Sánchez, diera a conocer a mediados de diciembre que se está realizando ese análisis desde el consistorio, el alcalde, Francisco de la Torre, se ha apresuntado este lunes a zanjar el debate indicando que no hay consenso en el sector. "Es un tema sobre el cual el sector no lo ve claro y nosotros no queremos avanzar sin que haya un consenso claro, por lo tanto, es un tema del que podemos pasar página, dejarlo como cerrado, ya se verá en el futuro", señaló el regidor, que insistió en que "no existe voluntad" por parte del ayuntamiento en abordar el asunto.

El primer edil ni siquiera ha esperado a la reunión del Foro del Turismo, prevista para este martes, precisamente para estudiar la tasa turística y entregar a los miembros -entre ellos los reprensentantes empresariales del sector- los informes encargados desde el ayuntamiento, algunos con objeto de analizar el posible impacto de una tasa de este tipo, que suele cobrarse por persona y día en el establecimiento al que acude el visitante.

El regidor no ha aclarado si esos informes confirman o desmienten una posible afección al turismo por la implantación de la tasa.

Y otro asunto más: el alcalde ha tratado de desvincular el rechazo a estudiar ese impuesto con su intención de subir el IBI 'especial' el año que viene, una medida que también afectaría a los hoteles.

La tasa turística se aplica ya en Cataluña y Baleares y numerosas ciudades europeas. El ayuntamiento de Málaga no tiene potestad para aplicarla; necesitaría una norma autonómica que le sirviera de sustento jurídico, y la Junta no está por la labor, o la modificación de la Ley de Haciendas Locales para que permitiera a los ayuntamientos directamente aplicar esta tasa si lo desea, una vía que intentará abrir el consistorio de Sevilla.