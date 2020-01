Banderas ve complicado ganar el Oscar y considera la nominación un premio

El actor malagueño Antonio Banderas se ha mostrado "encantado y muy contento" tras conocerse que competirá por el Oscar a Mejor Actor por su papel en la película 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar. Así, ha subrayado que "probablemente es complicado" ganar la estatuilla pero ha incidido en que el premio "consiste básicamente en esa nominación y su importancia para la cinematografía española".

Banderas ha realizado estas declaraciones en el Teatro Albéniz de Málaga, donde precisamente este lunes ha presentado a los malagueños 'Dolor y Gloria', dentro de las actividades para el público programadas como antesala de los Premios Goya que se celebran en la capital malagueña el próximo 25 de enero.

El actor y director, quien ha subrayado que está siendo un día "muy especial", ha señalado que después de vivir 25 años en Los Ángeles conoce todos los procedimientos para los Premios Oscar y muchos otros.

"Es muy complicado, sin estar allí el que haya pasado lo que ha pasado. No me lo esperaba, sinceramente, porque no, porque este año tomé una opción, creo que la correcta, de estar en mi teatro, en mi tierra y haciendo teatro, que es lo que a mí me gusta", ha sostenido entre aplausos de los asistentes.

Ha admitido que, pese a ello, desde Sony se le insistió en que fuera a Estados Unidos para la promoción de la película de Pedro Almodóvar, desplazándose en tres ocasiones a Los Ángeles: "No fue fácil porque tenía los horarios de aquí, me desplazaba allí, estaba una semana y cuando cogía los horarios de Los Ángeles tenía que volver". Es más, ha dicho que los últimos días en Málaga antes del estreno de 'A Chorus Line', con el que arrancaba su Teatro del Soho CaixaBank, "estaba un poco sin saber dónde estaba".

Banderas ha insistido en que para la cinematografía española es importante no sólo su nominación al Oscar, que ha recordado que se da por un personaje que hace en español, sino la de la propia película: "Las opciones que vamos a tener son complicadas, es complicado probablemente ganar pero el premio consiste básicamente en esa nominación y su importancia para nuestra cinematografía".

Ha señalado que este año los Goya se celebran en Málaga, donde también opta al galardón, añadiendo que no le gustaría "que la nominación le quitara importancia a mi quinta nominación a los premios Goya". Así, se ha mostrado agradecido por la Medalla de Oro que recibió en el año 2005 y el Goya honorífico: "Yo tengo una valoración de nuestra Academia muy importante y por eso estoy aquí".

En su intervención este lunes ante los malagueños, previa a la proyección de 'Dolor y Gloria', Banderas ha incidido en que ha sido un trabajo "que viene a completar 40 años con una persona a la que respeto, admiro y quiero, que es Pedro Almodóvar", de quien ha dicho que hace arte y que vive a través del cine: "Su vida es el cine".

En estos 40 años, ha continuado, "han pasado muchas cosas y ocho películas" por lo que con este filme se "completa un ciclo". No obstante, ha esperado que "no se acabe aquí sino que continúe en algún momento y podamos seguir trabajando juntos".

También ha resaltado la conexión de 'Dolor y Gloria' con el público pese a ser una película "muy personal y de su propia figura" --la de Pedro Almodóvar--. "Él lo llama autoficción porque no se trata de una película biográfica", ha aclarado.

Banderas ha señalado que esto les hace preguntarse: "¿Somos aquellas cosas que hemos hecho y hemos dicho en nuestra vida o somos también aquellas cosas que quisimos decir y nunca dijimos o que quisimos hacer y nunca hicimos?, ¿Somos también nuestros sueños?".

"Eso era para mí importante cuando leí el guion, el rellenar esos espacios de una vida que no han sido rellenados. La posibilidad de cerrar círculos que nunca se cerraron, la posibilidad de cerrar heridas que quedaron abiertas, de reconciliarse, la posibilidad incluso de pedir perdón y Pedro lo hace a través de la familia, con su madre, Francisca, a la que conocí; o a través de sus actores con personajes como Alberto, con Asier Etxeandia; o de sus propios amores personales a través de un personaje interpretado magníficamente por Leonardo Sbaraglia".

A juicio del actor y director malagueño, el volver la vista atrás y reflexionar sobre esas cosas es por lo que la película conecta de forma directa con todo el mundo: "Todos viajamos por la vida con una maleta llena de miserias y grandezas, de dolor y de gloria".

"Esa es la película que presentamos y la razón por la que la película ha conectado con público de todo el mundo y por eso tenemos las nominaciones que tenemos y hemos obtenido los premios que hemos obtenido", ha subrayado Banderas.

El personaje de la cinta, ha continuado dirigiéndose a los malagueños que esperaban la posterior proyección de la película, "está en un estado de dolor físico que se convierte después en psíquico y en un estado de soledad profunda y hay maneras para salir de eso". "Este año hemos visto en películas que para salir de eso se puede utilizar la violencia pero Pedro elige otra manera: el arte, el cine. Eso es para mí".

Antes de iniciar esta intervención, el actor ha dicho a los periodistas que está "encantado y muy contento" de esta nominación: "Encantado, de verdad; además me ha pillado hablando de Málaga y proyectando la Málaga futura. Muy contento".

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que entregará sus premios en una ceremonia el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles, ha realizado el anuncio este lunes. Banderas se convierte en el tercer actor español en ser nominado al Oscar, tras Javier Bardem y Penélope Cruz, ambos ganadores de la estatuilla.

Se trata de la primera nominación al Oscar para Antonio Banderas, cuyo trabajo en 'Dolor y gloria' ya fue reconocido en el Festival de Cannes, donde fue galardonado como mejor actor en su 72 edición. Asimismo, optó a los Globos de Oro en la categoría de Mejor actor, aunque finalmente el galardón fue para Joaquin Phoenix por su papel en 'Joker', con quien competirá también por la estatuilla.