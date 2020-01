"El acoso sexual en la empresa acaba en acoso laboral"

120 empresas de la provincia de Toledo están obligadas por ley entre este año y el que viene a contar con planes de igualdad. El acoso sexual, que se convierte en laboral, la corresponsabilidad y la lucha contra la homofobia serán algunos puntos a tener en cuenta.

Las empresas mayores de 150 empleados deberán negociarlos en 2020. Hay unas 60 en la provincia de Toledo. Otras 60 con más de 100 asalariados estarán obligadas a tener uno en 2021. CCOO estará vigilante con asuntos como el acoso sexual porque según ha explicado Nuria Garrido, secretaria de acción sindical, "se dan cada vez más casos de mujeres que, tras ser acosadas sexualmente, acaban arrinconadas en sus empresas por quienes las presionan y no obtienen lo que quieren" Se da sobretodo en empresas pequeñas, familiares, donde la mujer, "por no meterse en líos" evita finalmente denunciar a su acosador. El sindicato hace hincapié en que los planes de igualdad deben diseñarse específicamente para cada empresa, no valen las acciones genéricas. Además hay que dar un paso más allá de la conciliación porque, con frecuencia, acaba siendo una trampa para las mujeres que, mayoritariamente, optan por los permisos o reducciones de jornada.

Este año hay 4 convenios colectivos que deben renovarse. Son los del vino, el campo, el aceite y el comercio de alimentación y afectan a 18.700 trabajadores. Al igual que en 2020, se parte de una subida salarial del 2% y un salario mínimo de 14.000 euros anuales. Entre las novedades, la inclusión de clausulas contra la homofobia para que "no se instalen armarios en las empresas", la lucha contra la precariedad, la temporalidad y el pernicioso articulo de la Reforma Laboral que permite despedir por enfermar. El último caso, una trabajadora de la empresa ICSA de Toledo que ha denunciado y ha ido ya a mediación.