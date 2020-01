Nikos Vergos: "Soy un delantero al que le gusta mucho tocar el balón durante los partidos"

Vuelve a escuchar el SER Deportivos Alicante de este martes 14 de enero con Daniel Rodríguez.

El Hércules ha presentado este miércoles al delantero griego de 24 años Nikos Vergos. El atacante griego, que llega cedido procedente del Panathinaikos ha realizado hoy el primer entrenamiento a las órdenes de Vicente Mir y tras ello ha sido presentado ante los medios de comunicación.

Vergos ha mostrado su felicidad por regresar a España tras su paso por el Elche en la temporada 2016/2017 y por el Real Madrid Castilla en la 2017/2018. "Es un sitio que conozco y me hace sentir mejor, lo que me hace falta es jugar y estoy seguro de que sacaremos al equipo del descenso". Ha añadido que "no ha mirado la mala situación por la que pasa el club a la hora de fichar" y ha añadido que "el equipo tiene mucha calidad para revertir esta mala situación".

El griego ha restado importancia al hecho de llevar casi un año sin competir. Su último partido oficial data del 24 de febrero de 2019 ante el Panionos. "Por eso estoy aquí, para jugar y para coger ritmo poco a poco, y espero ayudar al equipo a conseguir el objetivo". Vergos se ha definido como un delantero que le gusta estar en contacto con el balón y que jugará donde le diga el entrenador.

Nikos Vergos y Carlos Parodi en la sala de prensa del Rico Pérez / Daniel Rodríguez

Por su parte, el presidente del Hércules, Carlos Parodi ha declarado hoy en la presentación de Vergos, que depositan mucha confianza en el delantero griego y que la Comisión Deportiva sigue buscando jugadores para reforzar al equipo cuanto antes para sacar al equipo del descenso.

El club espera cerrar mañana el fichaje del central Bruno Perone y la salida del mediocentro Fran Miranda. Un Fran Miranda que, en principio, tiene previsto hablar mañana, en cuanto se haga oficial su salida del club, para explicar todo lo acontecido con respecto a su negociación con el Nástic de Tarragona.

De momento, y si todo va bien, habrá tres caras nuevas el próximo sábado en la Ciudad Deportiva del Villarreal, la de Vergos, la de Carlos De Lerma y en teoría la de Bruno Perone. Analizamos con Pablo Verdú (Agencia EFE) el fichaje de Vergos y la actualidad del conjunto alicantino.

En baloncesto, la Fundación Lucentum prepara el primer partido de la segunda vuelta de competición tras la victoria de este pasado fin de semana por 65-97 ante Marín. El conjunto alicantino, visitará este viernes a partir de las 21:00 horas la cancha de Real Canoe con el objetivo de sumar la tercera victoria consecutiva y ampliar la buena racha que atraviesa el equipo de Rivero.

El alero del conjunto alicantino, Pep Busquets ha declarado este martes que están muy contentos tras la dos victorias consecutivas que ha cosechado el equipo y por la gran primera vuelta que han realizado. Analizamos la actualidad del HLA Alicante con Ramón Juan.

Pep Busquets en el pabellón Pedro Ferrándiz / Daniel Rodríguez

En el bloque polideportivo, charlamos con el Director Técnico del ASSA Alicante Tenis de Mesa, Daniel Valero para hacer balance de la primera vuelta de los equipos masculino y femenino que se encuentran en la máxima categoría nacional.