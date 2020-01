Rozada: "Joselu quiere salir y, por la sensación que tengo, se está portando bastante bien"

Javi Rozada, desde su llegada al primer equipo, ha tenido que solventar varias ruedas de prensa complicadas. Sus comparecencias, dada la trayectoria del conjunto azul, en muchas ocasiones han estado marcadas por más asuntos extradeportivos que meramente futbolísticos. Y hoy, con el mercado invernal en plena efervescencia, no ha sido menos.

El cuadro carbayón se medirá este jueves al Almería (21:00 horas) en los Juegos Mediterráneos, un encuentro de una elevada exigencia ante uno de los clubes con mayor potencial de la categoría y que marcha como segundo clasificado. Mañana se conocerá la convocatoria definitiva para ese choque donde Saúl Berjón tiene serias posibilidades de reaparecer. Por otro lado, el técnico ovetense no podrá contar con Tejera, Christian Fernández y Sangalli, sancionados, ni Edu Cortina, lesionado.

Más allá de ese próximo compromiso liguero, Rozada se ha visto obligado a analizar los movimientos que se producirán en su plantilla durante las próximas horas. El primero de ellos tiene que ver con Joselu, que pronto se hará oficial su marcha al Tenerife. "De Joselu solo puedo tener buenas palabras. Es verdad que desde la lesión no ha vuelto a ser el mismo, pero hizo partidos buenísimos y como profesional solo puedo decir grandes cosas. Ha tomado una decisión de irse, pero le dije que si se quedaba se le iba a tratar como jugador del Oviedo. Quiere salir y, por la sensación que tengo, se está portando bastante bien. Ojalá se llegue a un acuerdo y salga en las mejores condiciones. Le deseo lo mejor. Ha sido un profesional en el campo y nunca ha puesto una mala cara", afirmó el entrenador.

"A Arnau solo le digo que me comente las operaciones cuando estén hechas. Lo demás lo sé por la prensa. Hoy no hablamos nada de Lunin ni de Luismi. Sé que hay cosas avanzadas, pero no sé en qué punto están. "Si se hace algún fichaje, podría ir convocado porque no somos muchos jugadores. En principio irán del filial, pero si alguno puede venir bienvenido será", añadió tras mantener un encuentro esta mañana con el director deportivo azul y su ayudante, David Comamala.

Pero Joselu, además de Diegui, no son los únicos futbolistas que podrían abandonar el Oviedo en este mes de enero. Dos jugadores, como son Omar Ramos y Alfonso Herrero, no tienen asegurada su continuidad. De ellos también habló Rozada en su rueda de prensa:

"Omar siempre entrena con buena actitud. Siempre pasan cosas cuando recibe el balón. No ha tenido continuidad, es un jugador de un talento descomunal. Cuando recibe el balón te gusta verlo. No es fácil cuando no tienes regularidad. Hablé con él y de momento quiere quedarse aquí".

"Alfonso está incómodo. Si con alguien he sido injusto ha sido con él porque no le he dado ninguna oportunidad. He hablado con él por los rumores que han salido de Lunin, que también le han llegado. Lo que no podemos hacer es quedarnos con tres porteros".

Por último, el técnico carbayón también ha querido mostrar su apoyo a Lolo González, quien fue pitado por la afición en el último partido frente al Málaga en el Carlos Tartiere: "No está tranquilo. Que haya un 'run run' no es fácil. No conozco a nadie que esté cómodo así. No se merece lo que le está pasando. Se ha ganado estar con el primer equipo a pulso. Es verdad que si ahora ves las estadísticas del pase meten miedo, pero siempre ofrece todo lo que tiene y lo tenemos que recuperar. Sé cómo es como profesional y como persona y seguro que nos va a ayudar".