San Clemente organiza un concierto a beneficio de la asociación Jèrôme Lejeune. Se celebrará el próximo sábado 18 de enero y será un tributo a los beatles. Los asistentes podrán escuchar míticas canciones del grupo como 'Yesterday', 'All you need is love' o 'Let it be', interpretadas por ‘The Blisters’.

Lo recaudado irá a beneficio de la asociación Jèrôme Lejeune, que trabaja con niños y niñas que tienen necesidades especiales.

Esta banda lleva más de 15 años en los escenarios y ha actuado en multitud de ciudades como como Barcelona, Madrid, Oporto o Liverpool, en el mismo escenario donde empezaron los Beatles.