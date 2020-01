El PP pide explicaciones a Olegario Ramón sobre los problemas ferroviarios

El PP de Ponferrada exige al alcalde que se comprometa con el correcto funcionamiento del ferrocarril. En un comunicado, el portavoz popular, Marco Morala, anuncia una pregunta para que Olegario Ramón explique sus conversaciones con Renfe ante los continuos retrasos y cambios en los trayectos previstos. Para Morala, no es suficiente protestar a posteriori, sino que el alcalde debe actuar en nombre de los ciudadanos de Ponferrada ante los incumplimientos del transporte público.

Si no hay exigencias, dice el portavoz popular, los responsables socialistas del transporte ferroviario lo tendrán fácil para decir que no ha habido quejas y reducir los servicios, las frecuencias y la calidad de los transportes. De hecho, a su juicio no se ha cumplido ni una sola de las promesas del PSOE, cuando desde la oposición proponía mejoras en los servicios ferroviarios.