Sémper: "Me llamarán derechita cobarde, pero no me siento cómodo en la bronca"

El hasta hoy portavoz del Partido Popular en el País vasco, Borja Sémper, ha pasado por 'La Ventana Euskadi' horas después de anunciar su retirada de la política. Sémper ha explicado que "lo he dado todo, he estado en los momentos más complicados, pero llega un momento en que tienes que tomar decisiones que benefician a tu familia".

Sémper ha reconocido que "llevaba un tiempo merodeando la idea de emprender otras aventuras. Había rechazado otras ofertas", hasta que se ha cruzado en el camino de la Ernest & Young. "Profesionalmente, tengo que pensar en mi pareja. Prioricemos y que protagonicen en casa otros su carrrera", ha añadido.

Aunque asegura que no es la razón que le ha llevado a apartarse de la política, Sémper no se siente a gusto en la política actual. "Me llamarán derechita cobarde pero yo me siento muy cómodo confrontando ideas, en la diversidad y no en la bronca. Me siento cómodo con el adversario y no me gusta rodearme de enemigos", ha declarado.

El político niega haber sido un 'Pepito Grillo' dentro del PP, aunque también precisa que prefiere serlo a ser "un tipo gris sin ideas propias". Semper insiste en que comparte un porcentaje altísimo de cosas con su partido y otras, no; pero "los partidos no son sectas. Se puede discrepar, matizar..."

En el PP desde los 17, a los 44 años, su peor momento fue "ver a mis padres llorar en un sofá ante el miedo de que a su hijo le pudieran matar". "Nunca me dijeron 'déjalo hijo'. Nunca tuvieron "una mala palabra", recuerda, para concluir que "la pasión de ser políticos tiene víctimas colaterales". Los mejores momentos que recuerda son aquellos en los que ha ejercido la política municipal en Irún y San Sebastián.

Sobre sus desavenencias públicas con la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que "es desagradable chocar con una compañera, pero no es dramático. Animo a Cayetana a que siga expresando su opinión con libertad", conluye Sémper, en 'La Ventana Euskadi'.