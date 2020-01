Miguel Moreno: "El cuarteto tiene que evolucionar, pero no degenerar"

Miguel Moreno y Ángel Gago estuvieron presentes en el programa SERxCuatro de Radio Cádiz. Los cuarteteros charlaron sobre la modalidad, el próximo concurso y cómo se ve al cuarteto desde dentro y fuera del COAC.

Tanto Miguel Moreno, uno de los autores de la agrupación junto a José Manuel Cossi, como Ángel Gago, una de las caras más representativas de la fiesta. Se mostraron muy claros y contundentes a la hora de manifestarse.

"Me gusta más la rima y por eso llevo ese tipo de cuarteto", decía Miguel, que además, añadía que "Nunca nos hemos planteado cambiar el estilo. Cuando nos llevamos cuatro segundos seguidos te planteas que algo estás haciendo mal, pero decidimos seguir haciendo lo que sabemos. Si intentamos hacer otro tipo de cuarteto no nos saldrá".

Valora el trabajo y la forma de otros compañeros de modalidad y asegura que "hay que reconoce que lo que hacen lo hacen muy bien y que en escena son muy buenos. Son gente que tiene esa habilidad y viven del humor. Lo hacen porque son buenos y tienen esa habilidad para seguir ese camino".

Pero añaden, "nosotros lo que hacemos es un cuarteto de Carnaval y en Carnaval. Los otros se presentan a cuarteto, pero no es un cuarteto de Cádiz".

Por eso la pregunta era clara, qué tiene que tener un cuarteto de Cádiz. "Para mí un cuarteto tiene que tener doble sentido, crítica, juego de palabras, rimado... El cuarteto tiene que evolucionar, pero no degenerar. El problema fue que hay que reírse y da igual la forma. Lo importante es que desde que se abre hasta que se cierra la gente se descojone. Que la gente se ríe es evidente, que eso es carnaval es discutible", dicen valorando también la reacción del público.

También comentaron cómo está la otra modalidad que debe hacer reír, la chirigota. "Como el concurso sigan en la línea que está tanto la chirigota como otras modalidades harán cada día nuevo, para que sea más televisivo".

Habló también Miguel Moreno sobre la posibilidad de llevar una chirigota al teatro. "Me habría gustado hacerla con Bocuñano , que está haciendo una chirigota muy buena para la calle y con un humor que creo que no hay en el teatro, pero parece que a él no le apetecía. Es un proyecto que tengo ganas, son muchos años en cuarteto y es una espina que tengo y me gustaría sacar".

Sin duda esta chirigota también tendría un estilo definido. "Una chirigota de Cádiz, con el mismo tipo de humor que hacemos en el cuarteto". El humor del Falla a nivel de chirigotas dio un bajón".