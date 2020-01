Cervera: "Parece que el equipo se atascó un poco"

El entrenador amarillo habla antes del partido de mañana ante el Mirandés. Será el primer partido después de la eliminación en Copa del Rey. Cervera reconoce que la eliminación le disgustó, pero que no queda más remedio que pensar en la competición doméstica. "Caer eliminados es algo que dejas en el camino y eso no me gusta. Me hubiese gustado que fuera de otra manera y ante otro rival, pero ahora no queda otra que mirar a la liga, que es lo importante".

En los últimos cinco partidos, el Cádiz sólo suma una victoria y por eso el míster reconoce que "los últimos resultados nos son lo bueno que quisiéramos y parece que el equipo se atascó un poco. Necesitamos juego y resultados para seguir adelante".

El entrenador cadista valoró la llegada de Pombo y las alternativas que maneja para darle cabida en su equipo. Una de las posibilidades es la de colocarlo en el equipo junto con Perea y Álex Fernández, una opción vistosa que el míster se plantea pero siempre que "el juego no se desnaturalice, sin que en defensa seamos fáciles de sorprender".

Pero para este partido el entrenador no se plantea utilizarlo y que sea Álex Fernández el que juegue en el doble pivote junto con Edu Ramos. "Por el equipo que tenemos delante no es para jugar alegremente, ellos sabe jugar y nosotros quizás no tanto".

Valoró la situación de Jurado. "Cuando estuvo disponible he contado con él y lo he puesto, pero tuvo varias recaídas y él tiene que pensar si la afronta y sigue hacia adelante perfecto imagino que será lo que esté pensando".

Una vez más, Cervera, insiste en que la clave de la temporada pasa por los partidos de casa. "Cualquier objetivo que te plantees se consigue en casa, siempre. Por arriba o por abajo, si queremos llegar todo lo arriba que podamos tenemos que ser fuertes en casa".

Sobre el próximo rival dijo que "el Mirandés comenzó despistado, pero cuando han cogido un once y una forma de juego son muy peligrosos. Y fuera de casa son todavía más peligrosos. Saben a qué juegan con control y pase, conceden algunas cosas , pero son peligrosos" y dio la clave para ganar el partido "si los tratas de tú a tú puede ser igualado, pero si lo tratas como a un equipo pequeño estás muerto".