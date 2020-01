El PP quiere que el Gobierno central asuma el coste de las desaladoras

Los alcaldes y portavoces del PP de los municipios afectados por el efecto de las desaladoras en la provincia de Castellón piden al Gobierno central asuma el coste de las obras para poner solución a estas consecuencias económicas. El importe de la actuación es de alrededor de los 106 millones de euros.

Los alcaldes y portavoces del PP de los municipios afectados por las desaladoras, entre los que se encuentran Moncofa, Xilxes, Oropesa, Cabanes y Benicàssim han mantenido una reunión junto a los dos senadores de Castellón y el diputado nacional del Partido Popular por Castellón. En ella se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno se haga cargo del coste de las obras para la construcción de las desaladoras.

Según los populares, el coste de la construcción se cifra en unos 106 millones de euros. Una cifra que los alcaldes alegan que los municipios no pueden asumir. El PP señala que los ayuntamientos implicados tuvieron que firmar un pre acuerdo en 2008 ya que, en caso de no firmarlo, no podían solicitar licencias de obra o la aprobación de la instalación de empresas en el término municipal. Además, los populares añaden que el proyecto contempla un crecimiento urbanístico irrea