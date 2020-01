Las trabajadoras de la cafetería de Altabix se movilizan por sus derechos

Las trabajadoras de la cafetería del edificio Altabix de la Universidad Miguel Hernández se han movilizado hoy para exigir que mejoren sus derechos como trabajadoras. En la concentración han pedido el pago regular de sus salarios antes del día 5 de cada mes, la sustitución de las trabajadoras que están de baja y que la UMH licite la nueva concesión.

Maria Dolores Garri, ayudante de camarera de la cafetería, explica que llevan 5 años en esta situación y que se sienten desamparadas, ya que no son personal universitario a pesar de trabajar ahí. Además, Garri ha pedido al vicerrector que se preocupen por las personas que están trabajando en la universidad ya que esta situación es insostenible. Afirma que las trabajadoras ya no pueden más ni física ni psicológicamente.

Garri ha añadido que no es la primera vez que pasa, que siempre cobran el sueldo a partir del día 10 en adelante y que, aunque el pliego debería haber salido en septiembre de 2018, en 2019 se hizo una prorroga con contratos menores y aún no se ha renovado. La camarera explica que atienden a unas 200 o 300 personas al día siendo un total de 8 trabajadoras pero que una de ellas está de baja y la empresa no la ha sustituido. Esto supone un aumento de volumen de trabajo si una ampliación de personal.

Las trabajadoras de la cafetería de Altabix harán movilizaciones todos los días a partir del 14 de enero de 12:00 horas a 13:00 horas en la puerta de la cafetería.