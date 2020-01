Rafa Arenas: "Algo estaremos haciendo bien"

En el seno del C. D. Nueva Elda F. S. se ha acogido con lógica satisfacción, la citación que han realizado la Real Federación Española de Fútbol y la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana para que jugadores del club eldense se incorporen a los combinados nacional Sub 17 y autonómicos Sub 16 y Sub 19.

Como ya adelantó Radio Elda – Cadena SER, el club eldense contará con su primer internacional después de que el ala, Alex Cabello Navarro haya sido convocado por Albert Canillas para formar parte de la Selección Española de fútbol sala Sub-17 para participar en los encuentros amistosos que se disputarán en Serbia contra el combinado de ese país, entre los próximos días 20 y 23 de este mes.

Cadena SER

Además, hay otros tres jugadores de la base del Nueva Elda que han sido llamados por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana para formar parte de sus selecciones autonómicas.

Iván Cantó Reig y Koldo Requena Fernández disputarán la fase previa del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de fútbol sala Sub-16 que se disputará entre mañana 15 y el domingo 19. Por su parte, Iker Benítez Gómez estará con la Selección Valenciana Sub-19 también jugará la fase previa del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en las mismas fechas.

Rafa Arenas, director deportivo del Nueva Elda F. S., ha reconocido en el programa “SER Deportivos Elda – Vinalopó” de Radio Elda – Cadena SER, que “algo estaremos haciendo bien cuando ya tenemos un jugador internacional y hay otros de fuera de Elda que quieren integrarse en nuestros equipos”.

De este modo, el Pabellón El Sargal de Cuenca acoge el Campeonato Nacional de Selecciones AutonómicasSub 16 y Sub 19 masculinas de fútbol sala.

Los dos combinados autonómicos se juegan el pase a la fase final ante selecciones de otras federaciones territoriales, enmarcadas en el Grupo B.

La Selecció Valenciana Sub 19, dirigida por Patxi Aguilar, abre fuego mañana 15 a las 17.00 h ante Asturias.

El combinado juvenil se medirá también a Castilla La Mancha (jueves, 19.00 h), a Cataluña (viernes, 17.00 h) y a Aragón (domingo 10.30 h).

Por su parte, la Selecció Valenciana sub16 de Javier Lozano se enfrentará a Aragón (jueves, 10.30 h), a Cataluña (viernes, 10. 30 h) y a Castilla La Mancha (sábado, 12.30 h).

Jugadores convocados para la Selecció Valenciana sub16.

Horarios Campeonato sub16

Jueves 16 de enero

10.30 h: Selecció Valenciana– Aragón

12.30 h: Castilla La Mancha – Cataluña

Viernes 17 de enero

10.30 h: Selecció Valenciana– Cataluña

12.30 h: Castilla La Mancha – Aragón

Sábado 18 de enero

12.30 h: Castilla La Mancha – Selecció Valenciana

17.00 h: Cataluña – Aragón

Horarios Campeonato sub19

Miércoles 15 de enero

17.00 h: Selecció Valenciana– Asturias

19.00 h: Cataluña – Aragón

Jueves 16 de enero

17.00 h: Asturias – Aragón

19.00 h: Castilla la Mancha – Selecció Valenciana

Viernes 17 de enero

17.00 h: Cataluña – Selecció Valenciana

19:00 h: Castilla La Mancha – Asturias

Sábado 18 de enero

10.30 h: Asturias – Cataluña

19.00 h: Castilla La Mancha – Aragón

Domingo 19 de enero

10.30 h: Aragón – Selecció Valenciana

12.30 h: Castilla La Mancha – Cataluña