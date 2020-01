El Concello prevé disparar el gasto social y la inversión

El gobierno local de Santiago de Compostela presentó un presupuesto que se va hasta los 117 millones de euros, y en el que crece el gasto social y las inversiones. La concejala de Hacienda, Marta Abal, espera poder aprobar las cuentas en el mes de ferbero, mientras tratan de alcanzar acuerdos con partidos de la oposición, en medio de un clima de críticas a la gestión que está haciendo el gobierno municipal de la negociación de las cuentas para 2020.

El nuevo presupuesto supone un incremento del 6% con respecto a 2019. Abal destacó que se incrementará el gasto social, con un incremento del 10%, hasta los 4,6 millones de euros. El mayor incremento se va a concentrar en el Servizo de Axuda no Fogar, que crece hasta los 3 millones de euros.

El área de Educación también tendrá importantes incrementos, con un presupuesto que rondará los 4,7 millones de euros: la Escola Municipal de Música, el servicio de limpieza de los centros escolares y la licitación de los contratos de gestión de las escuelas infantiles municipales son tres de las partidas que absorberán gran parte de las partidas.

Los "grandes contratos", como los nuevos contratos del servicio de recogida de residuos o el de jardinería ascienden un 20%. Según explicó la responsable de Hacienda, crecen también las partidas de cultura, de promoción y dinamización del comercio.

Crecen las inversiones

Las inversiones crecen hasta los 14,5 millones de euros, con importantes partidas que se destinarán a Smartiago (1,1 millones) y a Edusi (2,9). Según Abal es importante priorizar los proyectos europeos porque, de lo contrario, puede haber sanciones.

Otras cuestiones que se han de atender con premura tienen que ver con la restauración de los muros, concretamente, Fontiñas, Alameda y Costiña do Monte. También se acometerá la reurbanización de Concheiros (1,6 millones de euros), y los aparcamientos de Castiñeiriño y de Altiboia.

La rueda de prensa se puso tensa cuando Marta Abal tuvo que responder a las preguntas relativas a las críticas que los partidos de la oposición formularon debido a la gestión de las negociaciones por parte del equipo de gobierno.

Abal indicó que venía de entregar documentación a las demás formaciones, y que no estaba de acuerdo con sus quejas. "Esta concejala está a su disposición. No entiendo las críticas. Llevamos seis meses, dos presupuestos, unas ordenanzas, recuperamos el Periodo Medio Pago, lo que nos permitirá destinar el remanente de tesorería a inversiones financieremante sostenibles. No lo estamos haciendo tan mal", sentenció.