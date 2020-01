El Tavernes vuelve a la zona de ascenso a pesar del mal partido frente al Sueca

Llega la primera jornada del 2020 y de la segunda vuelta y parece que la vida siga igual que durante el 2019 en los equipos de la Safor en regional preferente.

En orden cronológico, el Racing Rafelcofer conseguía sacar un empate en La Runa frente a unos de los equipos más en forma de la competición, el Muro. El equipo alicantino llegaba a Rafelcofer con la idea de apretar al máximo a los de José Enrique Lluch con la esperanza de materializar alguna ocasión, pero no contaron con la contundente defensa coferera. Pese a tener el Muro muchos minutos al conjunto local sobre las cuerdas, estos se defendieron muy bien, y consiguieron mantener el cero inicial y por lo tanto sumar un valioso punto con mucho sacrificio.

Así pues, tras el empate, el Racing Rafelcofer se posiciona el 12 con 20 puntos.

Por su parte, la UE Tavernes recibía en el municipal vallero al Sueca, un conjunto de la zona baja de la tabla, el penúltimo antes de este encuentro. Y con los fantasmas del partido frente a la Llosa en el césped, parecía que el guión de aquel mal partido se repetía. Tras una primera parte gris del equipo vallero, llegaba la segunda y la entrada al verde del, recuperado, Salva Martí. Y con él, el gol de la victoria.

El propio Esteban Cana, tras el encuentro, reconocía en sus redes sociales el mal partido de su equipo, pero ponía en valor a los jugadores, "cuando ha terminado el partido me he vuelto a nuestra afición a pedir perdón por el partido que habíamos jugado, pero al entrar al vestuario y he visto a mis jugadores me he dado cuenta que esos mismos jugadores son los mismos que están haciendo la gran temporada que están realizando".

Tras esta victoria por la mínima, el Tavernes vuelve a la zona de promoción, se pone tercero con 37 puntos.

El último en jugar de los nuestros, era la UD Portuarios Disarp que perdía de forma injusta frente al líder invicto, el Carcaixent. Los de Salva Moratal conseguían reducir al mínimo las diferencias que se deberían mostrar por la posicion en la tala de los equipos y eran los graueros los que llevan la iniciativa y las ocasiones en el Fort Llopis. Pero en una acción aislada, el líder conseguía sacar petróleo y marcar el gol de la victoria.

Pese al revés sufrido por el Portuarios Disarp, el equipo sigue fuera de la zona de descenso, en el puesto 15 con 18 puntos, a cuatro del siguiente clasificado.