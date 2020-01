El PP pide al gobierno local que incluya 25 iniciativas en los presupuestos de 2020 para contar con su apoyo

Como medida indispensable para que el Partido Popular respalde los presupuestos municipales de 2020, los populares piden al gobierno local que incluya en el documento un paquete de inversiones con 25 proyectos. El soterramiento de contenedores de basura, la luminaria de la carretera que comunica Jerez con Estella del Marqués, renovación de acerado o el aparcamiento del centro de salud de la zona Sur, son algunas de las iniciativas que exigen los populares para respaldar el presupuesto, medidas por valor de cinco millones de euros, ni el 2% del presupuesto total.

El portavoz del PP Antonio Saldaña lamenta que el gobierno de Mamen Sánchez aún no haya sido capaz de aprobar estas cuentas y que el consistorio lleve con los presupuestos prorrogados desde 2018. Saldaña recrimina a la alcaldesa que aún no les haya trasladado el documento completo y le lanza un mensaje: "no esté usted con los radicales y véngase con los centrados".