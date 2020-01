"Con esta oferta es complicado que me quede"

Decepción esa es la palabra que puede resumir el estado de ánimo del capitán Mario López tras recibir la oferta de renovación por parte de la directiva de Cayetano Franco. Sus palabras no dejan lugar a la duda: “Con la oferta que me han hecho es complicado que me quede”.

Y es que las condiciones ofrecidas por el club para su continuidad no le gustan ni en cuanto a la duración del contrato ni en cuanto a las condiciones económicas que apenas si sufren un incremento con respecto a lo que tenía firmado. Mario López no está dispuesto a firmar un contrato por dos temporadas con una tercera opcional a favor del club:” No me gusta la duración del contrato porque es muy largo. El más uno nunca me ha gustado y no lo quiero bajo ningún concepto”. Tampoco las cantidades a recibir le convencen: “Estoy decepcionado con las cantidades económicas que me han ofrecido”

A partir de ahora el capitán del ABANCA Ademar se va a tomar un período de reflexión en el que quiere hablar con Manolo Cadenas. El proyecto deportivo va a ser también muy importante en su decisión final: “Este contrato es un punto de inflexión en mi carrera. El proyecto deportivo también va a ser fundamental”