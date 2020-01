"Microdonaciones" para rehabilitar el piso afectado por un incendio en Linares

Los hechos ocurrían durante la madrugada del pasado viernes 10 de enero. Un incidente que, afortunadamente, no se saldó con daños personales pero, en cambio, sí materiales y de gravedad. El suceso, provocado por un despiste humano donde una de las inquilinas acercó una silla a la estufa en uno de los dormitorios y, posteriormente, se durmió, ha despertado la solidaridad de los vecinos de la zona.

La reacción a este episodio, que demuestra la calidad humana de los miembros de la AA VV de Santa Ana y del Ayuntamiento de Linares, no se ha hecho esperar. Así que ambas entidades han decidido activar una recolecta en favor de la familia afectada a través de “microdonaciones” en las que también colaborarán comercios del barrio, como punto de entrega de las mismas, junto a la propia sede vecinal. Todo para hacer más llevadero y, si puede ser, paliar al completo el gasto que genere la rehabilitación de la vivienda porque "si en algo se caracteriza este barrio es que somos solidarios y para estas cosas debemos estar", indica Alfonso Gea, presidente de la Asociación de Vecinos.

Piso afectado por el incendio ocurrido en la madrugada del 10 de enero / Ayto Linares

Daniel Moreno, concejal de Emergencias, enumera algunos de los trabajos que ahora toca realizar para revertir la situación como la limpieza, desescombro o "la desodorización de la habitación", algo que, de no atajar en condiciones, podría persistir "durante años". Además, matiza el edil, no se descarta que sea obligado "el cambio del suelo" y otros apoyos como "un elevador y un contenedor en la calle, con mano de obra, probablemente, por parte de los propios vecinos".

Son más las áreas municipales que participan en esta llamativa recolecta. Myriam Martínez, concejala de Bienestar Social, adelanta posibles ayudas desde el consistorio para retirar los escombros en el piso, la cobertura del gasto del material de construcción necesario y, por ejemplo, el arreglo de la instalación eléctrica. En este sentido, apunta Martínez, "ya veríamos, en función de la recaudación, qué servicio y financiación sería necesaria". La intervención para volver a la normalidad en la única habitación afectada, en total, estaría fijada "en torno a los 1.000 euros".

La dueña del inmueble, Inés Valverde, agradece el respaldo recibido por parte del Ayuntamiento y los vecinos del lugar desde el primer momento, ya sea "para dar la voz de alarma esa noche o prestando su casa para vivamos allí hasta que todo se solucione". De otro lado, también pone en valor el ofrecimiento de colectivos como Cáritas para colaborar en lo que sea menester.

"Yo no pensaba que la gente iba a ser así con nosotros, tan humana", comenta Valverde, quien reconoce no tener " con qué agradecer tanta ayuda como la que he recibido por todas partes". Cabe destacar que el incendio pudo haber tenido peores consecuencias de no ser porque las inquilinas cerraron la puerta con toallas húmedas en las ranuras para evitar la propagación del humo, al margen de la rápida y efectiva intervención de los cuerpos de Bomberos Linares y Policía Local.