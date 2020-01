A Tenda do Roxo, el establecimiento de Burela que implanta el horario europeo

Cuando en España nos disponemos a sentarnos de noche frente al televisor, en otros países de nuestro entorno ya hace rato que están descansando en la cama. Lo que puede parecer una anécdota es en realidad un retraso medio de 2 horas que afecta a la organización diaria de nuestras vidas en el reparto del trabajo, la familia y el ocio.

Nuestro país es una excepción en el entorno europeo, con unos horarios muy peculiares. Con la mayoritaria jornada laboral partida en dos, el tiempo que perdemos a lo largo del día lo podríamos ganar al final de la jornada y dedicarlo al tiempo de ocio o familiar, como en la mayoría del resto de los países de nuestro entorno.

Curiosamente, dedicamos más horas al trabajo que nuestros vecinos pero somos menos productivos por lo general. Ambas cosas suelen ir unidas: el dedicar más tiempo a la jornada laboral no se suele traducir en un mayor rendimiento, más bien al contrario. En 2007 Iberdrola acordó aplicar la jornada continua a su plantilla en España. Otras muchas grandes compañías han seguido también esa línea. Este año, Inditex ha decidido dar la tarde de los viernes libre a sus empleados de oficina. Cada vez hay más casos de empresas que han decidido reducir su jornada laboral y facilitando la conciliación laboral y familiar. Las grandes corporaciones, sobre todo multinacionales en grandes ciudades, llevan años haciéndolo en nuestro país pero el cambio es menos frecuente en el caso de pequeñas empresas. En España seguimos teniendo los horarios menos flexibles de Europa, aunque es verdad que se están dando algunos pasos para cambiar la situación. En Burela, una tienda –A Tenda do Roxo- ha decidido comenzar el año con un horario distinto al tradicional: sus puertas abren ahora de forma continuada de 8 a 15 horas. Su propietario, Alberto García, llegó a hacer una encuesta previa entre sus clientes, y el 63% se mostró partidario del nuevo horario. Los temores iniciales a una eventual pérdida de clientela parecen disipados en estos primeros días. No sólo no han bajado las ventas, sino que algunos clientes se han podido beneficiar de la apertura temprana. Nos lo cuenta su propietario, Alberto García