Las mejores raquetas en Medina

El sábado y el domingo el polideportivo Pablo Cáceres acogerá el VII Máster Absoluto y Sub 11 de Bádminton. Una prueba que cada año tiene más auge entre los deportistas medinenses según ha apuntado el concejal de Deportes, Juan Antonio Pisador. Se trata de la séptima edición de un torneo puntuable que se ha convertido en unos de los tres más importantes de España con 127 participantes, 92 de categoría absoluta y 35 sub 11.

José Julio Martín, coordinador del torneo, asegura que es una de las pruebas más representativas de absoluto que contará con las mejores raquetas y algunos jugadores destacados como el varias veces campeón de España y jugador olímpico, Pablo Abián, o el mexicano, Arturo Hernández, favorito para el individual.

El sábado comenzará la competición a las 9 para acabar sobre las 20.00 horas y el domingo se jugarán las semifinales de 9.30 a 12.30 y la final de 12.30 a 14. El torneo cuenta con premios de 600 euros en categoría absoluta y se jugarán en total 198 partidos el sábado y 24 el domingo.

Este año se han adelantado las fechas previstas porque en Tordesillas había otra prueba de categorías inferiores y podrían surgir problemas de árbitros para las dos convocatorias. No será la única cita destacada en Medina porque en abril llegara la prueba de sub 15 y sub 19.