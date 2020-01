El Turno de Oficio principal preocupación de los abogados palentinos en 2020

Tras la conformación del nuevo gobierno y una vez conocido quién ocupa la cartera de Justicia, el Colegio Oficial de Abogados de Palencia encara 2020 expectante ante cómo será la relación con el ministerio. El decano del colectivo, Santiago Recio, destaca que precisamente la relación de la abogacía con la anterior ministra, Dolores Delgado, no ha sido buena y ha estado marcada sobre todo por las diferencias respecto al Turno de Oficio. Siguen además a la espera de la evolución de la Oficina Judicial año y medio después de su puesta en marcha no ha mostrado sus beneficios todavía, aunque algo ha mejorado el último año. Dificultades para trabajar, para percibir las cantidades adeudadas y, sobre todo la necesidad de regular ese Turno de Oficio.

Y es que Palencia es uno de os 28 colegios profesionales de toda España en que los abogados del Turno de Oficio en temas penales no perciben, en muchas ocasiones, las cantidades adeudadas por los servicios prestados, son sólo en las comunidades autónomas en donde no hay transferencia de Justicia, en las que sí está establecido un protocolo para que los letrados cobren siempre, algo que exigen al Ministerio de Justicia. Y es que según establece la legislación española toda persona tiene derecho a estar asistido por un letrado, es el Juez el encargado de dictaminar si una persona tiene derecho al turno de oficio para lo que se pone en contacto con los colegios de abogados que mandan a un profesional.

Sin embargo, si se decide que el ajusticiado no tenía derecho a esa justicia gratuita o bien, no tramita la documentación, el abogado no percibe sus honorarios aunque haya actuado de oficio. Un problema que considera el Ministerio debe solucionar y que afecta a los colegios que están ubicados en el denominado territorio común como son Castilla y León, Castilla la Mancha o Extremadura