El Gobierno de Navarra prevé empezar las obras del 2+1 de la N-121-A a finales de año

Si el calendario se cumple, en verano estará redactado el proyecto definitivo y se podrán adjudicar las obras para empezar a trabajar en la N-121-A, una vía que ha registrado 16 muertos en los últimos seis años, soportando 9.500 vehículos al día.

El director general obras del Gobierno de Navarra, Pedro López, ha señalado en la SER las ventajas del 2+1: "Se suprimen el 100% de los adelantamientos con circulación en sentido contrario, sin perjudicar a la velocidad media del recorrido. Además, se reduce se forma muy signifcativa el riesgo de colisión frontal y no produce un efecto llamada para el tráfico pesado, cosa que sí sucedería si fuese una autovía completa", explica López.

La autovía se descartó en su día por el elevado coste, aunque una obra no excluye la otra. De momento, se presupuestan 70 millones sin contar con los 100 que costará desdoblar los túneles de Belate y Almándoz.

Se incorporará también una mediana en 35 kilómetros de esta vía, para evitar confusiones en los tramos 2+1, que tendrá 0,60 metros de ancho y con una distancia entre postes de 4 metros.

Sobre la financiación, habrá que esperar a la mesa de las carreteras, no descartándose, de momento, la vía del peaje.

La Nacional 121 A se cobró este fin de semana la vida de dos jóvenes vecinos de San Sebastián e Igantzi. El accidente tuvo lugar en el kilómetro 20 de la citada carretera, a la altura de Olague.

Alcaldes buscan soluciones

En esta carretera se producen accidentes con frecuencia, por lo que los alcaldes de la zona ya se han reunido para tratar de buscar una solución. “Llueve sobre mojado, no es algo nuevo. No planteamos nada que no vengamos planteando ya desde hace tiempo. Insistimos en que el tráfico pesado, es inasumible y hay que empezar por ahí. Hay que regular ese tráfico mientras no tengamos una carretera en mejores condiciones”, comenta Juancar Unanua, alcalde de Igantzi.

En cuanto a las medidas que se podrían adoptar: “Una buena medida sería la que ya se planteó y se ejecutó durante las obras del túnel de Belate, el desvío del tráfico internacional por la A 15. Entendemos que es lo más sencillo, lo más rápido y lo más viable. Pero siempre nos encontramos con reticencias del Gobierno de Navarra”.

Todas las medidas posibles deben tenerse en cuenta si estas suponen que disminuya en número de accidentes.

La voz de los transportistas

Los trasportistas señalan que el principal problema de esta vía es la convivencia entre los camiones y los turismos. "Los camiones y vehículos convencionales no van a la misma velocidad y suceden desgracias", decía Adrian Enache, un camionero en Hoy por Hoy Navarra.

Una de las soluciones que proponen es incentivar a los transportistas para que el tráfico pesado vaya por la A-15. Sin embargo, hay ventajas de la N-121-A que no quieren perder: "Está claro que pasar por la N-121-A te ahorra mucho tiempo, se va más llano, ahorras una hora de combustible, por eso la preferimos los transportistas", aseguraba Enache

Y desde TRADISNA, La Asociación de Transportistas en carreteras navarras, no ven factible el traspaso de la circulación a la A-15, debido a los peajes y hablan también de otra dificultad: los tacógrafos y la prontitud que se les exige a los transportistas.