Se acumulan las quejas por el funcionamiento de la sanidad pública

Se acumulan las quejas contra el funcionamiento de la Sanidad Pública. Quejas de profesionales, de pacientes y de sindicatos. Ya no es solo la atención primaria, sino también las operaciones programadas están dando lugar a pacientes operados sin cama.

El diputado del BNG, Luis Bará anunció hoy en el próximo período de sesiones del Parlamento de Galicia, su objetivo será buscar soluciones para la Sanidad Pública que está en una situación de colapso.

Destacó Bará el colapso del servicio de Urgencias del Hospital Montecelo de Pontevedra y anunció que la única medida efectiva es la movilización en este año electoral. Y en cuanto a la atención primaria, el diputado del BNG centró la principales problemáticas en Poio, en el centro de A Parda de Pontevedra y en Soutomaior.

Primeros colapsos graves en las urgencias de Montecelo y Hospital do Salnés al aumentar el número de pacientes con gripe. Además también se están registrando problemas para encontrar una cama a pacientes que ya tenían operaciones programadas.

El colectivo Enfermeiras Eventuais dice que la planta de medicina interna del Hospital de Montecelo no está abierta en su totalidad y esto está provocando una imagen que se repite cada invierno: urgencias colapsadas y profesionales que no dan abasto.

El pico de la gripe dicen que todavía no ha llegado y que en las próximas semanas habrá más personas contagiadas y la gerencia deberá responder a los problemas organizativos. El problema no solo está en urgencias, pacientes que tenían intervenciones programadas con anterioridad no tienen cama asignada y deambulan de sala en sala una vez operados.