El expresidente del Congreso de los Diputados y exministro socialista José Bono presenta en la Universidad de Salamanca su libro ‘Se levanta la sesión’ (Editorial Planeta), en el que da cuenta de la trastienda del poder.

Con esta obra cierra la trilogía que inició con ‘Les voy a contar’ y ‘Diario de un ministro’. Mantiene el estilo directo y riguroso de alguien detallista que anotaba lo más relevante de su día a día, redactado desde la primera línea de la política española. Pueden leerse conversaciones relevantes y anécdotas impagables de nuestra historia reciente.

En declaraciones a Radio Salamanca, Bono reconoce la ilusión que supone volver a Salamanca, a su Universidad y al Aula Miguel de Unamuno, donde “voy con el corazón encogido y la emoción propia de quien va a estar en un sitio que no merezco”.

Situación en Cataluña.-

Sobre el contenido del libro, aparecen capítulos que siguen de actualidad, como la situación de Cataluña. Confiesa que dimitió como ministro de Defensa porque estaba en contra del Estatuto de Cataluña. Reconoce que le dijo entonces al Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, que “ese estatuto podría ser el inicio de un proceso de secesión. Y lamentablemente, he tenido razón”.

Ante el momento actual, espera que la abstención de ERC “no suponga una ventaja para que el derecho a decidir de todos los españoles se reduzca al derecho de unos pocos”.

Nuevo Gobierno.-

Asegura que las primeras declaraciones que ha escuchado de los miembros de Unidas Podemos en el Gobierno le parecen muy moderadas. En este sentido, considera que “se han percatado que asaltar el cielo no tiene sentido. (… ) El poder hace que la gente se acomode”.

Por otra parte, pide libertad para que “los que tantos años llevan en el PSOE puedan opinar lo que quieran. Me gustaría más un gobierno del Partido Socialista que un Gobierno de coalición. (… ) A mí, siempre me han gustado más las mayorías absolutas que los gobiernos de coalición. (…) Que no me gusta ERC, pues claro que no me gusta, pero hay que aceptar que sin ellos no gobernábamos, pero esto no debe suponer ningún peaje para facilitar la secesión, no, rotundamente no, esa para mi es una raya roja”.