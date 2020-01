La Ribera Alta estrena cinco puntos limpios

Falces, Funes, Marcilla, Cadreita y Milagro estrenan puntos limpios para dar cabida al aumento de residuos domésticos que necesitan tratamiento específico y diferentes gestores autorizados. La Mancomunidad de la Ribera Alta ha construido las cinco instalaciones que los Ayuntamientos abrirán sólo tres días a la semana porque "tienen que estar atendidos por una persona que tenga formación en materia de residuos, no pueden estar abiertos ni permitir el acceso con una llave porque tienen que estar controlados", explica Miguel Ángel Arrastio, gerente de la Mancomunidad.

Desde la entidad se recuerda que al depositar los residuos en las instalaciones garantizamos el adecuado tratamiento, aunque hay personas a las puertas que se ofrecen para aprovecharlos. En este sentido, Arrastio señala que "nos hemos encontrado aparatos como televisores que se han entregado a estas personas desguazados y sin cables. Yo no sé si es recomendable o no dar los residuos a estas personas, lo que puedo decir es que los electrodomésticos que se llevan al punto limpio los recoge Traperos de Emaús y, si se puede, los reparan y se dan a personas que no pueden comprar nuevos".

El proyecto de construcción de los cinco nuevos puntos limpios de la Ribera Alta ha contado con una inversión total de 1.203.652 euros. El Gobierno foral ha destinado 795.388 euros financiados a través del Plan de Inversiones Locales; el Consorcio de Residuos de Navarra ha aportado 199.365 euros a través del plan de inversiones de interés consorcial y la Mancomunidad de Residuos de la Ribera Alta ha destinado 208.899 euros para el pago de los impuestos indirectos de la obra.