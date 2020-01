Igea dimite de su puesto orgánico en Ciudadanos Castilla y León

Tras la visita de la gestora de Ciudadanos a Valladolid y León en los últimos días y mostrar su mano tendida a la militancia ahora deciden nombrar cargos en diferentes puestos de Ciudadanos en la comunidad y las provincias.

La gestora ha nombrado a personas cercanas a la actual gestora, y por tanto a la anterior ejecutiva liderada por Albert Rivera, y al responsable de organización del partido, Francisco Hervías.

Francisco Igea ha reaccionado a esto presentando su renuncia a su cargo orgánico del partido en la comunidad, secretario de programas de Ciudadanos Castilla y León.

“Os pido calma y confianza en vosotros mismos. Todos somos ciudadanos y Ciudadanos es de todos”, ha escrito en la red social Twitter.

Francisco Igea ha realizado una valoración en la Cadena SER. Argumenta que "el partido no es que no nos escuche, es que hace lo contrario". Además, el actual vicepresidente de la Junta afirma que no cree en este modelo de partido.

Se esperan más dimisiones en las próximas horas. De hecho, escasos minutos tras la de Igea anunciaban en las redes sociales sus dimisiones tanto David Martín, que renuncia a su cargo de secretario de Programas en Ávila, como Juan Pablo Izquierdo, secretario de Acción Institucional de Palencia, o José Miguel García, actual Secretario General de Transparencia, que deja su cargo en C's Valladolid.