Vuelve Namdi

Namdi Okonkwo regresa al CB Zamora Innova Chef . Namdi, pívot de 25 años y 2.13m llegó al CB Zamora la pasada temporada, tras lo cual ha pasado por la liga de desarrollo americana, en el filial de Oklahoma City Thunder.

Dada su estatura, es un pívot con una capacidad intimidatoria excepcional y una versatilidad que supondrá sumar muchos enteros en la presencia interior de un Innova Chef que afronta la recta final de la primera fase y que necesita de todas las victorias posibles en los próximos 5 partidos para intentar pasar el corte al grupo A1, lo que garantizaría la permanencia en la categoría un año más.

No es seguro que Namdi pueda debutar el próximo Sábado (19:30, Ángel Nieto) ante Juaristi en lo que será uno de los partidos más importantes de la temporada; el Innova Chef recibirá en casa al segundo clasificado y campeón de la Copa Leb Plata.

Igualmente, el club ha anunciado en sus redes sociales la llegada del ex jugador Will Perry, que se unirá a la dinámica del primer equipo en los entrenamientos, ya que su fichaje es imposible debido a que la normativa únicamente permite dos fichas extracomunitarias (Ryan Nicholas y Bryce Canda). El caso de Namdi es diferente al tener doble nacionalidad (Estados Unidos - Nigeria), por lo que su incorporación no supone un problema para normativa de la categoría al disponer del conocido pasaporte Cotonou, con el que jugador de algunos países, especialmente africanos o sudamericanos no ocupan plaza extracomunitaria.