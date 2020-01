Más de 400 enmiendas a un presupuesto "irreal" y que olvida a los barrios

La oposición del Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado sus enmiendas a los presupuestos del gobierno PP - Ciudadanos. Los tres partidos de izquierda (PSOE, Zaragoza en Común y Podemos) coinciden en que las cuentas municipales no son claras ni responden a las necesidades de la ciudad, deja en el olvido a los barrios y muestran su temor sobre el peaje del equipo de gobierno para contar con el apoyo de Vox. Además, asociaciones vecinales y entidades sociales también han mostrado su rechazo y sus dudas en los últimos días.

PSOE

Enmienda a la totalidad y paralelamente 192 enmiendas por valor de 34 millones de euros. Es la apuesta del PSOE, ante un presupuesto municipal que, dicen, quita protagonismo a los barrios y las personas.

Los socialistas lamentan que sea un presupuesto "opaco, antisocial e irreal". Su portavoz, Pilar Alegría, ha remarcado que "se imputa una cifra nada baladí de 20 millones de euros destinada a venta de suelo o también vemos que de una manera distinta a como se hacía años anteriores se ha imputado 32 millones a hacer frente a sentencias judiciales firmes".

Critican que suba la dotación en Alcaldía y en relaciones internacionales y, sin embargo, baje en acción social. Por eso, presenta una enmienda a la totalidad y "en paralelo, haciendo un ejercicio exhaustivo de este presupuesto, vamos a registrar 192 parciales, que suponen aproximadamente 34 millones y que tienen un objetivo claro para recuperar que las personas y los barrios estén reflejadas en este ejercicio presupuestario".

Zaragoza en Común

En el caso de Zaragoza en Común, han presentado 137 enmiendas por valor de 44 millones. Se centran fundamentalmente en infraestructuras, urbanismo y medio ambiente. Porque, dicen, es precisamente en los barrios y en las entidades ciudadanas donde se abandona la inversión.

Su portavoz, Pedro Santisteve, critica que este presupuesto "es una prueba manifiesta de su ineptitud para gestionar lo público"; un presupuesto del que por cierto, tienen ciertas dudas.

La concejala Luisa Broto ha añadido que "no sabemos cómo quedará este presupuesto porque, a fecha de hoy, salvo por los anuncios que se hacen a través de los medios de comunicación, no sabemos cuál va a ser el peaje que va a tener que abonar el gobierno PP - Cs porque no sabemos las enmiendas de Vox", con "rumores con relación a cooperación o con igualdad".

Podemos

En el caso de Podemos, este grupo ha presentado una enmienda a la totalidad al Presupuesto municipal para 2020 y 87 parciales que mueven unos 19 millones de euros, con el objetivo paliar el "daño" de un proyecto "injusto y ficticio", que "es ajeno a la realidad y a las necesidades de su población", "no piensa en la mayoría", sino que "beneficia a unos pocos" y "renuncia a toda inversión".

El portavoz morado, Fernando Rivarés, que ha señalado que la enmienda a la totalidad responde a la imposibilidad de mejorar un presupuesto solo a través de enmiendas parciales, un proyecto que el gobierno municipal de PP y Ciudadanos ha tramitado "con secretismo" y "nula" relación con su grupo y con el resto ya que "no se ha intentado negociar con nadie que no fuera Vox".

Rivarés ha recordado que su grupo planteó 16 aspectos para que se incluyeran en el Presupuesto que "no se han tenido en cuenta", en materias como vivienda, autoabastecimiento de la ciudad a través de las renovables, inversión en colegios, obras en los barrios y captación de préstamos para inversiones.