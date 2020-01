Noelia, la conquense que viajó a Arabia para animar al Atlético en la Supercopa

La conquense Noelia es una de las pocas aficionadas españolas que viajaron desde España para acudir hasta Arabia Saudí para presenciar la Supercopa de España que allí se disputó entre el Valencia, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid.

Noelia es una gran aficionada al Atlético de Madrid. La temporada pasada vio en directo en el campo todos y cada uno de los 51 partidos que los de Diego Simeone disputaron en las tres competiciones y no quería perderse esta cita tampoco, a pesar de disputarse tan lejos de España, y de saber que se ha quedado sin vacaciones de verano.

Noelia

El trato que recibió no fue malo pero considera que no se debe jugar esta competición en un país donde las mujeres son discriminadas de forma sistemática. De hecho, la organización les pagó a ella y a sus acompañantes un viaje por las dunas y la empresa encargada de llevarlos sólo subió las fotos a la web en las que no salía ella.

Noelia nos ha contado las vivencias de su viaje en SER Deportivos Cuenca desde el minuto 32