Manu García le da un balón de oxígeno al Sporting

Es contradictorio, pero sin que las cosas hayan variado mucho, un gol lo cambia todo en el Sporting. El equipo sigue en un estado futbolístico parecido al de toda la temporada, pero el tanto de Manu García cuando el partido ante el Elche ya agonizaba supone una auténtica revolución anímica. La victoria, marcada por la imperiosa necesidad, por el nerviosismo y la crispación en El Molinón y por las dudas en torno al juego del equipo, calma los ánimos, generará alivio, suavizará las críticas a los jugadores e incluso al propio Djukic, que en su debut en casa se llevó algún reproche por parte de la afición rojiblanca. Y, desde luego, modifica una situación clasificatoria que se estaba poniendo al límite con el 0-0 en el marcador y el aliento del Málaga en la nuca de los rojiblancos. Con los tres puntos sumados ante el Elche las cuentas de la permanencia, aunque de forma apurada, salen. Solo para eso, lo máximo a lo que aspira ahora el equipo a tenor también de las sensaciones.

El Sporting no mejoró sensiblemente ante el Elche. El propio Djukic lo reconocía al acabar el partido, con la esperanza de que este resultado sí sirva para empezar a recuperar la confianza y, a partir de ahí, iniciar la rehabilitación futbolística. El Sporting le echó ganas, sobre todo en la segunda parte, aunque en pocos momentos del partido fue superior a su rival. De hecho, si el equipo gijonés llegó vivo a ese minuto 86 de partido fue porque previamente el Elche había perdonado. El exrojiblanco Yacine fue un amigo, despejando con su pierna izquierda su propio disparo a portería con la derecha.

El Elche fue un dignísimo rival, un equipo con un estilo definido y gran confianza en sus posibilidades, factores ambos que hacen que todos los jugadores parezcan mejores de lo que quizá son. A los de Pacheta les faltó definición, pero le generaron muchos problemas por las bandas a un Sporting mermado en los laterales, aunque el partido del debutante Bodgan resultó bastante meritorio, tanto en ataque como en defensa. En la izquierda, para colmo, se lesionó Cordero, que tuvo que ser sustituido por Unai Medina. Lo que menos cabía esperar era que de las botas del ex del Numancia saliera la jugada del gol rojiblanco; Medina se atrevió a disparar desde fuera del área, el balón fue repelido por el palo y Manu García, atento, atrapaba el rebote para marcar el único gol del partido.

No había tenido muchas más el equipo rojiblanco, salvo una desperdiciada por Djurdjevic en la primera mitad (para no perder la costumbre). El jugador más ofensivo del Sporting fue Pedro Díaz, que a punto estuvo de marcar un gol de bandera desde campo propio, al ver adelantado al portero visitante, y que probó suerte también desde media distancia, obligando a realizar una gran parada a Edu Badía.

Fueron esos, los de la segunda parte, los mejores minutos de un Sporting muy gris, completamente superado en la primera mitad, abucheado por su propio público. También se llevó un buen abucheo Djukic cuando realizó el único cambio que fue voluntario, ya que tanto Cordero como Javi Fuego se retiraron del campo tocados. El público esperaba algo diferente cuando, para dar entrada a Álvaro Vázquez, prescindió de otro delantero como Djurdjevic. El Molinón parecía anhelar el relevo de Carmona, muy desacertado y muy protestado. Al menos de momento, la versatilidad táctica no figura entre las grandes virtudes de Djukic en el Sporting.

Hubo que sufrir hasta el minuto 95, cuando el Elche botó una falta al área y Yacine pudo ser objeto de penalti. Ni el árbitro del césped ni el del VAR quisieron meterse en líos, se dieron mus y el partido acabó con una victoria que permitió al Sporting dormir a seis puntos del descenso. Manu García le dio a su equipo un balón de oxígeno. Pero un balón medicinal, de esos de los gordos.