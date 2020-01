Más de 2.600 artículos requisados durante las inspecciones navideñas en Getafe

La Policía Local de Getafe inspeccionó una treintena de comercios durante la pasada Navidad para velar por la seguridad de los productos allí dispensados. En total se incautaron 2.661 artículos, de los que 2.371 presentaban problemas de etiquetado o contenían componentes peligrosos como pilas de botón con compartimentos demasiado accesibles para los niños. Además los agentes incautaron 290 productos alimenticios caducados no aptos para el consumo.

Los agentes de Policía Local también tramitaron cinco denuncias por no contar con la documentación obligatoria, otras cinco por no disponer de seguro de responsabilidad civil, cinco más por anomalías en los extintores, tres denuncias por no contar con carné de manipulador de alimentos, diez por deficiencias con la Agencia de Protección de Datos y finalmente tres por no disponer de hojas de reclamaciones.